Ювентус нацелился на 2 трансфера за более чем 100 миллионов евро

Итальянский нападающий Матео Ретеги и бразильский полузащитник Эдерсон дос Сантос привлекают внимание туринского «Ювентуса», сообщает LaRepubblica.

По информации источника, итальянский гранд нацелен на подписание двух футболистов «Аталанты». Клуб из Бергамо намерен выручить 110-120 миллионов на продаже обоих игроков.

В прошедшем сезоне Матео Ретеги провел 49 матчей на клубном уровне, забил 28 голов и отдал 9 ассистов. На счету Эдерсона также 49 сыгранных матчей, 5 забитых голов и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» может подписать игрока сборной Бразилии.