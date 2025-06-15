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  4. Ювентус нацелился на 2 трансфера за более чем 100 миллионов евро
Италия
15 июня 2025, 18:25 |
450
2

Ювентус нацелился на 2 трансфера за более чем 100 миллионов евро

Внимание туринского гранда привлекают Матео Ретеги и Эдерсон дос Сантос

15 июня 2025, 18:25 |
450
2
Ювентус нацелился на 2 трансфера за более чем 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский нападающий Матео Ретеги и бразильский полузащитник Эдерсон дос Сантос привлекают внимание туринского «Ювентуса», сообщает LaRepubblica.

По информации источника, итальянский гранд нацелен на подписание двух футболистов «Аталанты». Клуб из Бергамо намерен выручить 110-120 миллионов на продаже обоих игроков.

В прошедшем сезоне Матео Ретеги провел 49 матчей на клубном уровне, забил 28 голов и отдал 9 ассистов. На счету Эдерсона также 49 сыгранных матчей, 5 забитых голов и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» может подписать игрока сборной Бразилии.

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Эдерсон дос Сантос Матео Ретеги трансферы трансферы Серии A Ювентус Аталанта
Даниил Кирияка Источник
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Комментарии 2
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GroundUnder
первые кто не прогнется под Юве (или Большую Тройку) в Италии и выдавит из них переплату?
бисты!
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Saar
Ретегі? Це круто!
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