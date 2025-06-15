Ювентус нацелился на 2 трансфера за более чем 100 миллионов евро
Внимание туринского гранда привлекают Матео Ретеги и Эдерсон дос Сантос
Итальянский нападающий Матео Ретеги и бразильский полузащитник Эдерсон дос Сантос привлекают внимание туринского «Ювентуса», сообщает LaRepubblica.
По информации источника, итальянский гранд нацелен на подписание двух футболистов «Аталанты». Клуб из Бергамо намерен выручить 110-120 миллионов на продаже обоих игроков.
В прошедшем сезоне Матео Ретеги провел 49 матчей на клубном уровне, забил 28 голов и отдал 9 ассистов. На счету Эдерсона также 49 сыгранных матчей, 5 забитых голов и 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» может подписать игрока сборной Бразилии.
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