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Саудовская Аравия
03 июня 2025, 14:48 | Обновлено 03 июня 2025, 14:51
379
0

Опередили МЮ. Аль-Хиляль может подписать игрока сборной Бразилии

Эдерсон из «Аталанты» начал общение с клубом из Саудовской Аравии

03 июня 2025, 14:48 | Обновлено 03 июня 2025, 14:51
379
0
Опередили МЮ. Аль-Хиляль может подписать игрока сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

25-летний бразильский игрок «Аталанты» Эдерсон в ближайшее время может перебраться в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Контракт спортсмена с «богиней» рассчитан до лета 2027 года.

По информации издания Football Italia, агент футболиста провел переговоры с представителями «Аль-Хиляль» вечером в понедельник.

Также в услугах игрока заинтересован клуб «Манчестер Юнайтед», который пытался подписать бразильца за сумму в 50 миллионов евро прошлым летом.

Эдерсон выступает за итальянский клуб на протяжении трех лет. За время пребывания в «Аталанте» полузащитник отыграл 139 матчей, в которых оформил 13 голов и четыре ассиста.

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Эдерсон дос Сантос Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A Аль-Хиляль трансферы трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу Манчестер Юнайтед
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
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