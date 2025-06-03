Опередили МЮ. Аль-Хиляль может подписать игрока сборной Бразилии

25-летний бразильский игрок «Аталанты» Эдерсон в ближайшее время может перебраться в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Контракт спортсмена с «богиней» рассчитан до лета 2027 года.

По информации издания Football Italia, агент футболиста провел переговоры с представителями «Аль-Хиляль» вечером в понедельник.

Также в услугах игрока заинтересован клуб «Манчестер Юнайтед», который пытался подписать бразильца за сумму в 50 миллионов евро прошлым летом.

Эдерсон выступает за итальянский клуб на протяжении трех лет. За время пребывания в «Аталанте» полузащитник отыграл 139 матчей, в которых оформил 13 голов и четыре ассиста.