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Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 16:38 |
1950
1

Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу

Кроме того, «Металлист» работает над снятием трансферного бана

15 июня 2025, 16:38 |
1950
1
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» ставит перед собой амбициозные цели накануне сезона 2024/25 – клуб намерен бороться за путевку в элитный дивизион.

Накануне стало известно, что команда Первой лиги сумела сохранить всех футболистов, которые выходили на поле в нынешней кампании. «Металлист» продлил сотрудничество с теми игроками, у которых истекал контракт:

  • Александр Мизюк
  • Габриэл Гомес
  • Виталий Федорив
  • Денис Пидручный
  • Алексей Горяинов
  • Петр Луцив
  • Алекс Чидомере
  • Евгений Исаенко
  • Василий Луцив

Харьковский клуб начнет учебно-тренировочные сборы 23 июня в Ужгороде и рассчитывает, что в ближайшее время из лазарета вернутся Даниил Кайдалов, Кирилл Влага и Александр Мизюк. Кроме того, команду должны усилить воспитанники академии.

«Металлист» имеет амбициозные планы и надеется, что в новом сезоне сможет побороться за повышение в классе. Кроме того, идет работа над снятием трансферного бана.

В сезоне 2024/25 «Металлист» набрал 31 бал и занял шестое место в турнирной таблице. Клуб из Харькова отстал от зоны стыковых матчей на четыре пункта.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александр Мизюк Габриэл Гомес Феррейра Виталий Федорив Денис Пидручный Алексей Горяинов Петр Луцив Василий Луцив Евгений Исаенко Алекс Чидомере учебно-тренировочные сборы продление контракта
Николай Титюк Источник: Telegram
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Viacheslav Bandera
Було б круто! Практично на своїх вихованцях.Хай щастить!
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