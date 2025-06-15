Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу

Харьковский «Металлист» ставит перед собой амбициозные цели накануне сезона 2024/25 – клуб намерен бороться за путевку в элитный дивизион.

Накануне стало известно, что команда Первой лиги сумела сохранить всех футболистов, которые выходили на поле в нынешней кампании. «Металлист» продлил сотрудничество с теми игроками, у которых истекал контракт:

Александр Мизюк

Габриэл Гомес

Виталий Федорив

Денис Пидручный

Алексей Горяинов

Петр Луцив

Алекс Чидомере

Евгений Исаенко

Василий Луцив

Харьковский клуб начнет учебно-тренировочные сборы 23 июня в Ужгороде и рассчитывает, что в ближайшее время из лазарета вернутся Даниил Кайдалов, Кирилл Влага и Александр Мизюк. Кроме того, команду должны усилить воспитанники академии.

«Металлист» имеет амбициозные планы и надеется, что в новом сезоне сможет побороться за повышение в классе. Кроме того, идет работа над снятием трансферного бана.

В сезоне 2024/25 «Металлист» набрал 31 бал и занял шестое место в турнирной таблице. Клуб из Харькова отстал от зоны стыковых матчей на четыре пункта.