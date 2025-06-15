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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 16:01 |
2564
12

Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира

Каталонский клуб хотел заменить мексиканский «Леон» и приехать в США

15 июня 2025, 16:01 |
2564
12
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Испанская «Барселона» не смогла принять участие в Клубном чемпионате мира, несмотря на свое обращение в ФИФА.

Источник сообщил, что каталонский клуб хотел заменить в турнире мексиканский «Леон», который был исключен из состава участников турнира.

Коллектив из Мексики нарушил правила ФИФА, так как «Леоном» и «Пачукой» владеет один и тот же функционер. Представители «Барселоны» провели телефонный разговор с организаторами Клубного чемпионата мира, так как хотели получить приглашение в США, но услышали отказ.

Руководство ФИФА решило, что вакантное место должен занять представитель КОНКАКАФ. После дисквалификации «Леона», вакантную путевку разыграли американский «Лос-Анджелес» и мексиканская «Америка» (2:1 в дополнительное время).

Клубный чемпионат мира пройдет 15 июня по 13 июля в США, участие в нем примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд составит более 1 млрд долларов.

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клубный чемпионат мира по футболу ФИФА Барселона Леон (Мексика) Пачука Лос-Анджелес (MLS)
Николай Титюк Источник: Goal.com
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Комментарии 12
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Serhii P.
ФІФА - дурачки. "Барселона" - це бренд та мега-клуб, поява якого викликала б більше інтересу до цього турніру
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+2
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Lulinnha
Зачем напрашивались ? Это же выглядит глупо. 
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0
Штандартенфюрер
Без Великой Барселоны этот турнир 💩☝️
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0
antt
А б написали як ці клуби на цей чемпіонат світу відбирались. Особливо з Європи.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Від України хто грає ?
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-1
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