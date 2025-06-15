Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира

Испанская «Барселона» не смогла принять участие в Клубном чемпионате мира, несмотря на свое обращение в ФИФА.

Источник сообщил, что каталонский клуб хотел заменить в турнире мексиканский «Леон», который был исключен из состава участников турнира.

Коллектив из Мексики нарушил правила ФИФА, так как «Леоном» и «Пачукой» владеет один и тот же функционер. Представители «Барселоны» провели телефонный разговор с организаторами Клубного чемпионата мира, так как хотели получить приглашение в США, но услышали отказ.

Руководство ФИФА решило, что вакантное место должен занять представитель КОНКАКАФ. После дисквалификации «Леона», вакантную путевку разыграли американский «Лос-Анджелес» и мексиканская «Америка» (2:1 в дополнительное время).

Клубный чемпионат мира пройдет 15 июня по 13 июля в США, участие в нем примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд составит более 1 млрд долларов.