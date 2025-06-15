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  4. Андрей ТЛУМАК: «Есть вопрос к Мельгосе по поводу замен и перестроек»
Молодежные турниры
15 июня 2025, 15:33 |
119
0

Андрей ТЛУМАК: «Есть вопрос к Мельгосе по поводу замен и перестроек»

Бывший вратарь «Карпат» оценил шансы украинцев в игре с финнами

15 июня 2025, 15:33 |
119
0
Андрей ТЛУМАК: «Есть вопрос к Мельгосе по поводу замен и перестроек»
ФК Карпаты Львов. Андрей Тлумак

Бывший вратарь «Карпат», «Зари», а ныне – исполнительный директор львовского клуба Андрей Тлумак в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало сборной Украины в поединке с датчанами на старте молодежного чемпионата Европы по футболу в Словакии, а также оценил шансы наших

– По-моему, сборная Украины нынешнего образца – сильнейшая из представлявших Украину в континентальном чемпионате этой возрастной группы. Есть талантливые легионеры из известных зарубежных клубов, остальные защищают цвета отечественных элитных команд. Украинцы успешно провели отборочный цикл.

Казалось, в сборной на каждую позицию два игрока, но почему-то после замены Виталия Романа на правом фланге защиты в начале второго тайма появился атакующий полузащитник Максим Брагару, что сразу отразилось на эффективности наступательных операций.

Считаю, что странным было появление в середине второго тайма Владимира Салюка, даже на клубном уровне не отличавшегося надежностью в обороне в выступлениях за «Металлист 1925». Поскольку наставник Унаи Мельгоса не решился заменить усталого опорного полузащитника Владимира Бражко, то датчане прибавили обороты и заставили украинцев ошибаться и одержали суперволевую победу.

– После неудачи на старте украинцы уже не имеют права на ошибку. На что они могут рассчитывать в поединке с Финляндией, которая разошлась в первом туре миром с фаворитом – нидерландцами?

– Если наши ребята будут подстраиваться под силовой футбол в исполнении финнов, то неприятностей не избежать. Следует сделать ставку на скорость, контроль мяча, разрезные передачи, поиск свободных зон между линиями. Если украинцы будут действовать в таком стиле, то я не сомневаюсь, что удастся склонить чашу весов на свою сторону, – считает Тлумак.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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