Британский журналист назвал украинца главной звездой молодежного ЧЕ
Грэм Бейли выделил Владислава Ваната
Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли считает, что нападающий киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Владислав Ванат может стать главной звездой чемпионата Европы U-21, который проходит в Словакии.
Так, британский журналист описал 23-летнего нападающего как «возможно, самого интересного игрока» турнира. Слова Бейли приводит TBR Football.
Молодежная сборная Украины уже стартовала на чемпионате Европы U-21, проиграв сверстникам из Дании (2:3). Ванат в том матче результативными действиями не отметился. Также соперниками украинцев на групповом этапе являются молодежные сборные Нидерландов и Финляндии.
Сообщалось, что за Ванатом следят семь клубов АПЛ.
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