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  4. Британский журналист назвал украинца главной звездой молодежного ЧЕ
Чемпионат Европы
15 июня 2025, 10:52 |
666
2

Британский журналист назвал украинца главной звездой молодежного ЧЕ

Грэм Бейли выделил Владислава Ваната

15 июня 2025, 10:52 |
666
2
Британский журналист назвал украинца главной звездой молодежного ЧЕ
УАФ. Владислав Ванат

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли считает, что нападающий киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Владислав Ванат может стать главной звездой чемпионата Европы U-21, который проходит в Словакии.

Так, британский журналист описал 23-летнего нападающего как «возможно, самого интересного игрока» турнира. Слова Бейли приводит TBR Football.

Молодежная сборная Украины уже стартовала на чемпионате Европы U-21, проиграв сверстникам из Дании (2:3). Ванат в том матче результативными действиями не отметился. Также соперниками украинцев на групповом этапе являются молодежные сборные Нидерландов и Финляндии.

Сообщалось, что за Ванатом следят семь клубов АПЛ.

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Владислав Ванат сборная Украины по футболу U-21 Динамо Киев Евро-2025 U-21
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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v2341770
От для чого оця журналістська піар-кампанія? Скільки вже піарили "українських зірок світового рівня", а на виході як завжди... пшик.
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0
MCD-MEL
Дивився тільки другий тайм першої гри. За тайм я жодного разу не чув від коментатора його прізвище(
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-2
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