Британский журналист назвал украинца главной звездой молодежного ЧЕ

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли считает, что нападающий киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Владислав Ванат может стать главной звездой чемпионата Европы U-21, который проходит в Словакии.

Так, британский журналист описал 23-летнего нападающего как «возможно, самого интересного игрока» турнира. Слова Бейли приводит TBR Football.

Молодежная сборная Украины уже стартовала на чемпионате Европы U-21, проиграв сверстникам из Дании (2:3). Ванат в том матче результативными действиями не отметился. Также соперниками украинцев на групповом этапе являются молодежные сборные Нидерландов и Финляндии.

Сообщалось, что за Ванатом следят семь клубов АПЛ.