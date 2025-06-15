Сидорчук удивил, назвав сильнейшего легионера в истории Динамо

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук назвал сильнейшего легионера в истории киевского клуба. Сергей неожиданно выделил нападающего ДР Конго Дьемерси Мбокани.

«Даже думать не буду – это Мбокани. Для меня это один из самых сильных футболистов, которых я видел и с которым я играл. Это такой тип форварда, подходящий под любой стиль игры. Его позиция в штрафной – это вообще космос.

Ты посмотришь, как он в тренировочном процессе завершает атаки и не можешь сказать, что у него супер удар, но он бил туда, куда надо – под опорную ногу там. Не знаю, натренировано ли это у него, или от таланта, от Бога», – рассказал Сидорчук.

В составе киевского «Динамо» Мбокани провел 77 поединков во всех официальных турнирах, забив 31 гол и отдав 14 результативных передач.