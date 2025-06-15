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Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 15:28 | Обновлено 15 июня 2025, 15:43
229
0

Сидорчук удивил, назвав сильнейшего легионера в истории Динамо

Сидорчук выделил Дьемерси Мбокани

15 июня 2025, 15:28 | Обновлено 15 июня 2025, 15:43
229
0
Сидорчук удивил, назвав сильнейшего легионера в истории Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук назвал сильнейшего легионера в истории киевского клуба. Сергей неожиданно выделил нападающего ДР Конго Дьемерси Мбокани.

«Даже думать не буду – это Мбокани. Для меня это один из самых сильных футболистов, которых я видел и с которым я играл. Это такой тип форварда, подходящий под любой стиль игры. Его позиция в штрафной – это вообще космос.

Ты посмотришь, как он в тренировочном процессе завершает атаки и не можешь сказать, что у него супер удар, но он бил туда, куда надо – под опорную ногу там. Не знаю, натренировано ли это у него, или от таланта, от Бога», – рассказал Сидорчук.

В составе киевского «Динамо» Мбокани провел 77 поединков во всех официальных турнирах, забив 31 гол и отдав 14 результативных передач.

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Дьемерси Мбокани Сергей Сидорчук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Денис Бойко
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