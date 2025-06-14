Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 23:26 |
1653
3

Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси

Мирча – о профессионализме Виктора Цыганкова

14 июня 2025, 23:26 |
1653
3
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, чем Виктор Цыганков похож на Лионеля Месси.

«В основе таких турниров высочайшего уровня лежит страсть. Есть футболисты, которые могут заплакать, проиграв финал, Месси проигрывает матч, заходит в раздевалку, садится и плачет. У нас Цыганков в Киеве плакал.

Такие игроки идут до конца. Их подготовка необычна. Я постоянно говорю нашим игрокам, что главное оружие в противостоянии – это подготовка. Наши игроки не привыкли так много бегать в чемпионате Румынии, но, думаю, они смогут компенсировать это подготовкой», – сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу получил приглашение от российского «Зенита» на празднование 100-летия со дня основания.

По теме:
Месси поделился мыслями об обновленном клубном чемпионате мира
Известно, когда Динамо и Шахтер выйдут из отпуска
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Он четыре года не забивал, о каком Динамо речь?»
Мирча Луческу Лионель Месси Виктор Цыганков Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Волейбол | 14 июня 2025, 11:00 5
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?

Сине-желтые занимают 3-е место в зачете

ДЕ БРЮЙНЕ: «Переход в Наполи – это то, частью чего хотел стать»
Футбол | 14 июня 2025, 23:31 1
ДЕ БРЮЙНЕ: «Переход в Наполи – это то, частью чего хотел стать»
ДЕ БРЮЙНЕ: «Переход в Наполи – это то, частью чего хотел стать»

Кевин рассказал о своем переходе в итальянский клуб

Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Бокс | 14.06.2025, 01:55
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»
Футбол | 14.06.2025, 19:16
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Футбол | 14.06.2025, 05:06
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saltovka
Еврейский мальчик разучился совсем играть в футбол. Последни две игры за сборную были провальными у него!!!
Ответить
-3
NM16071
ха ха ха
Ответить
-3
Штандартенфюрер
Попал бы этот еврейский мальчик к нам в гестапо, сразу научился бы играть в футбол, а так он играет как девочка☝️
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 3
Бокс
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
13.06.2025, 20:26 4
Футбол
Хаби Алонсо решил выгнать игрока из Реала и не допускает к тренировкам
Хаби Алонсо решил выгнать игрока из Реала и не допускает к тренировкам
13.06.2025, 00:02 1
Футбол
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
13.06.2025, 20:54
Футбол
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
13.06.2025, 07:46 6
Бокс
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 8
Футбол
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
13.06.2025, 10:40
Волейбол
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем