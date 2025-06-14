Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси

Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, чем Виктор Цыганков похож на Лионеля Месси.

«В основе таких турниров высочайшего уровня лежит страсть. Есть футболисты, которые могут заплакать, проиграв финал, Месси проигрывает матч, заходит в раздевалку, садится и плачет. У нас Цыганков в Киеве плакал.

Такие игроки идут до конца. Их подготовка необычна. Я постоянно говорю нашим игрокам, что главное оружие в противостоянии – это подготовка. Наши игроки не привыкли так много бегать в чемпионате Румынии, но, думаю, они смогут компенсировать это подготовкой», – сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу получил приглашение от российского «Зенита» на празднование 100-летия со дня основания.