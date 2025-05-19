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19 мая 2025, 13:03 |
1865
2

Луческу пригласил российский клуб. Экс-тренер Динамо сказал, когда приедет

Румынский специалист прокомментировал свой поступок

19 мая 2025, 13:03 |
1865
2
Луческу пригласил российский клуб. Экс-тренер Динамо сказал, когда приедет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу получил приглашение от российского «Зенита» на празднования 100-летия со дня основания.

Румынский специалист принял решения отказаться от поездки в эту страну, а также прокомментировал свой поступок:

– Правда ли, что недавно вы получили приглашение поехать на мероприятие в петербургский «Зенит», посвященное столетию, где должен был участвовать Тимощук, которого на Украине считают предателем? И вы из-за этого отказались?

– Я не хочу ввязываться в нечто подобное. Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если не будет мира, я не приду.

– Это было также своего рода почтение к Украине, стране, где вы прожили столько лет.

– Ну конечно. Я понял, что это вызовет много комментариев. А что касается Тимощука, то он женат на русской женщине, у него там дети. Однако за сборную Украины он сыграл 140 матчей.

– Но реакция украинской прессы на него была...

– Очень, очень жесткой.

– Тимощук принимал участие в некоторых акциях, в которых он совершенно четко позиционировал себя на стороне той страны.

– Он жил там, но для него было бы лучше вообще не вмешиваться, – считает Луческу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу чемпионат россии по футболу Зенит Санкт-Петербург Анатолий Тимощук
Николай Титюк Источник: GOLAZO.ro
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Комментарии 2
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Iigor6583
Путінські рашисти запрошують за гонорари відомих діячів спорту, культури, щоб показати своїм ватникам "велич" болотостану, бо їх звідусіль викинули як сцану ганчірку. Вони повзають на колінах, щоб хоч хто-небудь з ними зіграв. Кинули кістку своїй черні, що будуть грати із збірною Бразилії, але їх федерація футболу заявила, що ні в футболі, ні в інших видах спорту ніхто з ними не збирається грати. Але ось недавно обрадували своїх "можемповторітєлєй", що згодилась грати з ними Сомалі. Це черговий "прорив" зіграти з сомалійськими піратами.
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+2
AK.228
Молодец👏👏
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-1
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