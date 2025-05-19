Луческу пригласил российский клуб. Экс-тренер Динамо сказал, когда приедет
Румынский специалист прокомментировал свой поступок
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу получил приглашение от российского «Зенита» на празднования 100-летия со дня основания.
Румынский специалист принял решения отказаться от поездки в эту страну, а также прокомментировал свой поступок:
– Правда ли, что недавно вы получили приглашение поехать на мероприятие в петербургский «Зенит», посвященное столетию, где должен был участвовать Тимощук, которого на Украине считают предателем? И вы из-за этого отказались?
– Я не хочу ввязываться в нечто подобное. Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если не будет мира, я не приду.
– Это было также своего рода почтение к Украине, стране, где вы прожили столько лет.
– Ну конечно. Я понял, что это вызовет много комментариев. А что касается Тимощука, то он женат на русской женщине, у него там дети. Однако за сборную Украины он сыграл 140 матчей.
– Но реакция украинской прессы на него была...
– Очень, очень жесткой.
– Тимощук принимал участие в некоторых акциях, в которых он совершенно четко позиционировал себя на стороне той страны.
– Он жил там, но для него было бы лучше вообще не вмешиваться, – считает Луческу.
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