Винисиус создает проблемы для Реала. Ему уже нашли замену
Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»
Мадридский «Реал» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание Sport.es.
По информации источника, «сливочные» рассматривают 22-летнего футболиста как потенциальную замену для бразильца Винисиуса Жуниора.
Дело в том, что звездный вингер королевского клуба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в команде, но Флорентино Перес не готов разрушать баланс зарплат ради Жуниора.
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Винисиуса Жуниора 52 поединка, 21 гол и 18 ассистов в нынешней кампании.
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