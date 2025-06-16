Винисиус создает проблемы для Реала. Ему уже нашли замену

Мадридский «Реал» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, «сливочные» рассматривают 22-летнего футболиста как потенциальную замену для бразильца Винисиуса Жуниора.

Дело в том, что звездный вингер королевского клуба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в команде, но Флорентино Перес не готов разрушать баланс зарплат ради Жуниора.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Винисиуса Жуниора 52 поединка, 21 гол и 18 ассистов в нынешней кампании.