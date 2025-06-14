Мбаппе или Винисиус? Легенда Реала назвал имя настоящего лидера команды
Гути сделал свой выбор по главной персоне коллектива
Экс-полузащитник мадридского «Реала», а сейчас футбольный эксперт, Гути назвал имя главной звезды «сливочных». Бывший футболист сделал выбор между Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором.
«Кого я считаю лидер клуба сейчас – Мбаппе или Винисиуса? Обоих. И также еще Беллингема, Родриго. У «Реала» замечательные игроки. Приход Мбаппе наделал много шума, и он провел отличный сезон, но речь идет о коллективных результатах, а не только об индивидуальных. Такие игроки должны стремиться не только к тому, чтобы самим провести хороший сезон, а чтобы команда выигрывала трофеи», – ответил Гути.
Напомним, что в этом сезоне «Реал» занял второе место в Ла Лиге и не выиграл ни одного национального трофея.
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