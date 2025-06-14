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  4. Мбаппе или Винисиус? Легенда Реала назвал имя настоящего лидера команды
Испания
14 июня 2025, 14:52 |
373
0

Мбаппе или Винисиус? Легенда Реала назвал имя настоящего лидера команды

Гути сделал свой выбор по главной персоне коллектива

14 июня 2025, 14:52 |
373
0
Мбаппе или Винисиус? Легенда Реала назвал имя настоящего лидера команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Гути

Экс-полузащитник мадридского «Реала», а сейчас футбольный эксперт, Гути назвал имя главной звезды «сливочных». Бывший футболист сделал выбор между Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором.

«Кого я считаю лидер клуба сейчас – Мбаппе или Винисиуса? Обоих. И также еще Беллингема, Родриго. У «Реала» замечательные игроки. Приход Мбаппе наделал много шума, и он провел отличный сезон, но речь идет о коллективных результатах, а не только об индивидуальных. Такие игроки должны стремиться не только к тому, чтобы самим провести хороший сезон, а чтобы команда выигрывала трофеи», – ответил Гути.

Напомним, что в этом сезоне «Реал» занял второе место в Ла Лиге и не выиграл ни одного национального трофея.

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Реал Мадрид Гути чемпионат Испании по футболу Ла Лига Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе
Андрей Витренко Источник: Marca
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