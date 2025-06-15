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Украина. Первая лига
15 июня 2025, 15:01 | Обновлено 15 июня 2025, 15:03
397
0

После вылета во Вторую лигу Металлург Запорожье покинули шесть игроков

Клуб готовится к перезагрузке и новым вызовам

15 июня 2025, 15:01 | Обновлено 15 июня 2025, 15:03
397
0
После вылета во Вторую лигу Металлург Запорожье покинули шесть игроков
Металлург Запорожье

Сразу шесть игроков запорожского «Металлурга» покинули команду после вылета из Первой лиги.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Известно, что контракты истекли у Данила Фальковского, Виталия Варяника, Владимира Близнюка, Максима Страдса, Владислава Васильченко и Антона Осадчука.

«Металлург» Запорожье не смог преодолеть стадию переходных матчей плей-офф за сохранение прописки в Первой лиге и уступил «Чернигову» со счетом 0:3 и 0:2.

В клубе сообщают, что готовы к перезагрузке и возвращению в Первую лигу через год. Сейчас команда ушла в отпуск до 30 июня.

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Вторая лига Украины Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлург Запорожье Даниил Фальковский расторжение контракта трансферы
Александр Сильченко Источник: ФК Металлург Запорожье
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