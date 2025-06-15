После вылета во Вторую лигу Металлург Запорожье покинули шесть игроков
Клуб готовится к перезагрузке и новым вызовам
Сразу шесть игроков запорожского «Металлурга» покинули команду после вылета из Первой лиги.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Известно, что контракты истекли у Данила Фальковского, Виталия Варяника, Владимира Близнюка, Максима Страдса, Владислава Васильченко и Антона Осадчука.
«Металлург» Запорожье не смог преодолеть стадию переходных матчей плей-офф за сохранение прописки в Первой лиге и уступил «Чернигову» со счетом 0:3 и 0:2.
В клубе сообщают, что готовы к перезагрузке и возвращению в Первую лигу через год. Сейчас команда ушла в отпуск до 30 июня.
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