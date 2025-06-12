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Украина. Первая лига
12 июня 2025, 17:14 | Обновлено 12 июня 2025, 17:26
262
0

Металлург Запорожья проиграл все матчи плей-офф с общим счетом 4:25

Клуб еще ни разу не смог преодолеть стадию переходных матчей

12 июня 2025, 17:14 | Обновлено 12 июня 2025, 17:26
262
0
Металлург Запорожья проиграл все матчи плей-офф с общим счетом 4:25
ФК Металлург Запорожье

12 июня в матче плейоф за возможность выступать в Первой лиге запорожский «Металлург» уступил «Чернигову» 0:2 (по сумме двух матчей – 0:5).

Для клуба это уже пятая стадия стыковых матчей, которую они не могут преодолеть.

Впервые команда сражалась за сохранение прописки в сезоне 2018/19. Тогда команда также играла за место в Первой лиге и уступила «Агробизнесу» из Волочиска.

Однажды команда боролась за выход в Премьер-лигу, но не смогла одолеть ровенский Верес.

МФК «Металлург» не выиграл ни в одной из пяти стадий плей-офф в своей истории

  • 2018/2019: «Металлург» – «Агробизнес» 1:4 (стыковые за 1 лигу)
  • 2019/2020: «Металлург» – «Альянс» 0:3 (стыковые за 1 лигу)
  • 2022/2023: «Металлург» – «Верес» 2:6 (стыковые по УПЛ)
  • 2023/2024: «Металлург» – ЮКСА 1:7 (стыковые за 1 лигу)
  • 2024/2025: «Металлург» – «Чернигов» 0:5 (стыковые за 1 лигу)
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Металлург Запорожье Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины переходные матчи статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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