Металлург Запорожья проиграл все матчи плей-офф с общим счетом 4:25

12 июня в матче плейоф за возможность выступать в Первой лиге запорожский «Металлург» уступил «Чернигову» 0:2 (по сумме двух матчей – 0:5).

Для клуба это уже пятая стадия стыковых матчей, которую они не могут преодолеть.

Впервые команда сражалась за сохранение прописки в сезоне 2018/19. Тогда команда также играла за место в Первой лиге и уступила «Агробизнесу» из Волочиска.

Однажды команда боролась за выход в Премьер-лигу, но не смогла одолеть ровенский Верес.

МФК «Металлург» не выиграл ни в одной из пяти стадий плей-офф в своей истории

2018/2019: «Металлург» – «Агробизнес» 1:4 (стыковые за 1 лигу)

2019/2020: «Металлург» – «Альянс» 0:3 (стыковые за 1 лигу)

2022/2023: «Металлург» – «Верес» 2:6 (стыковые по УПЛ)

2023/2024: «Металлург» – ЮКСА 1:7 (стыковые за 1 лигу)

2024/2025: «Металлург» – «Чернигов» 0:5 (стыковые за 1 лигу)