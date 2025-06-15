Украина. Первая лига15 июня 2025, 14:26 |
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Шесть футболистов покинут клуб, который боролся за выход в Премьер-лигу
ЮКСА останется без Татаркова, Юзефовича, Чеботарева и других
15 июня 2025, 14:26 |
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Представитель Первой лиги – футбольный клуб ЮКСА – может остаться без шести футболистов во время летнего трансферного окна.
По информации источника команду покинут:
- голкипер Виталий Чеботарев (4 матча в сезоне, 7 пропущенных голов)
- защитник Владислав Юзефович (20 матчей, 1+0)
- защитник Андрей Дедяев (19 матчей, 0+5)
- полузащитник Андрей Спиваков (18 матчей, 1+1)
- полузащитник Никита Татарков (4 матча)
- полузащитник Максим Казаков (19 матчей, 3+3)
ФК ЮКСА во второй части чемпионата боролся за попадание в элитный дивизион, однако не сумел навязать борьбу в Чемпионской группе Первой лиги. Коллектив из Тарасовки набрал 27 баллов и разместился на восьмой позиции.
Ранее сообщалось, что в тренерский штаб ЮКСА войдет бразильский специалист Андерсон Рибейро.
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