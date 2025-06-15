Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шесть футболистов покинут клуб, который боролся за выход в Премьер-лигу
Украина. Первая лига
15 июня 2025, 14:26 |
1458
0

Шесть футболистов покинут клуб, который боролся за выход в Премьер-лигу

ЮКСА останется без Татаркова, Юзефовича, Чеботарева и других

15 июня 2025, 14:26 |
1458
0
Шесть футболистов покинут клуб, который боролся за выход в Премьер-лигу
ФК ЮКСА Тарасовка

Представитель Первой лиги – футбольный клуб ЮКСА – может остаться без шести футболистов во время летнего трансферного окна.

По информации источника команду покинут:

  • голкипер Виталий Чеботарев (4 матча в сезоне, 7 пропущенных голов)
  • защитник Владислав Юзефович (20 матчей, 1+0)
  • защитник Андрей Дедяев (19 матчей, 0+5)
  • полузащитник Андрей Спиваков (18 матчей, 1+1)
  • полузащитник Никита Татарков (4 матча)
  • полузащитник Максим Казаков (19 матчей, 3+3)

ФК ЮКСА во второй части чемпионата боролся за попадание в элитный дивизион, однако не сумел навязать борьбу в Чемпионской группе Первой лиги. Коллектив из Тарасовки набрал 27 баллов и разместился на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб ЮКСА войдет бразильский специалист Андерсон Рибейро.

По теме:
Клуб, который вылетел из УПЛ, будет платить футболистам в пять раз меньше
ПСЖ проведет новые переговоры по Забарному. Известна позиция игрока
Трансферный план Моуриньо. Фенербахче интересуется звездными ветеранами
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Виталий Чеботарев Андрей Дедяев Андрей Спиваков Никита Татарков Максим Казаков трансферы
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Платить не надо. Барселона нашла футболиста, который заменит Левандовски
Футбол | 15 июня 2025, 15:21 0
Платить не надо. Барселона нашла футболиста, который заменит Левандовски
Платить не надо. Барселона нашла футболиста, который заменит Левандовски

Ханс-Дитер Флик решил перевести Рафинью с фланга атаки на место форварда

Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Волейбол | 14 июня 2025, 19:12 5
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?

Сине-желтые занимают 4-е место в зачете

ОЛЕЙНИКОВА: «Когда вижу, что умирают россияне, меня это заряжает»
Теннис | 15.06.2025, 08:35
ОЛЕЙНИКОВА: «Когда вижу, что умирают россияне, меня это заряжает»
ОЛЕЙНИКОВА: «Когда вижу, что умирают россияне, меня это заряжает»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»
Футбол | 14.06.2025, 17:23
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Футбол | 15.06.2025, 08:24
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 3
Бокс
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
14.06.2025, 00:59 16
Футбол
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
13.06.2025, 20:26 4
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 4
Бокс
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
14.06.2025, 04:07
Футбол
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
14.06.2025, 04:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем