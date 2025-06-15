Шесть футболистов покинут клуб, который боролся за выход в Премьер-лигу

Представитель Первой лиги – футбольный клуб ЮКСА – может остаться без шести футболистов во время летнего трансферного окна.

По информации источника команду покинут:

голкипер Виталий Чеботарев (4 матча в сезоне, 7 пропущенных голов)

защитник Владислав Юзефович (20 матчей, 1+0)

защитник Андрей Дедяев (19 матчей, 0+5)

полузащитник Андрей Спиваков (18 матчей, 1+1)

полузащитник Никита Татарков (4 матча)

полузащитник Максим Казаков (19 матчей, 3+3)

ФК ЮКСА во второй части чемпионата боролся за попадание в элитный дивизион, однако не сумел навязать борьбу в Чемпионской группе Первой лиги. Коллектив из Тарасовки набрал 27 баллов и разместился на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб ЮКСА войдет бразильский специалист Андерсон Рибейро.