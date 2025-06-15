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  4. Алонсо обратился к Винисиусу накануне старта Реала на КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 13:49 |
265
0

Алонсо обратился к Винисиусу накануне старта Реала на КЧМ-2025

Главный тренер королевского клуба приехал побеждать

15 июня 2025, 13:49 |
265
0
Алонсо обратился к Винисиусу накануне старта Реала на КЧМ-2025
ФК Реал Мадрид. Хаби Алонсо и Винисиус Жуниор

15 июня – 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах Америки проходит клубный чемпионат мира.

Накануне старта на турнире мадридского «Реала» новый главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо пообщался с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

– Надеюсь, ты готов, мы приехали за победой.

– Конечно, мистер, мы проведем отличный турнир.

На групповом этапе КЧМ-2025 мадридский «Реал» сыграет в одном квартете с «Аль-Хилялем», «Пачукой» и «РБ Зальцбургом». Матчи пройдут 18, 22 и 27 июня.

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Винисиус Жуниор Хаби Алонсо Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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