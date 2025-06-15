Алонсо обратился к Винисиусу накануне старта Реала на КЧМ-2025

15 июня – 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах Америки проходит клубный чемпионат мира.

Накануне старта на турнире мадридского «Реала» новый главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо пообщался с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

– Надеюсь, ты готов, мы приехали за победой.

– Конечно, мистер, мы проведем отличный турнир.

На групповом этапе КЧМ-2025 мадридский «Реал» сыграет в одном квартете с «Аль-Хилялем», «Пачукой» и «РБ Зальцбургом». Матчи пройдут 18, 22 и 27 июня.