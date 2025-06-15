Заря планирует вернуть бывшего игрока сборной Украины. Идут переговоры

Бывший футболист одесского «Черноморца» и сборной Украины Богдан Бутко может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

34-летний футболист договорился о прекращении сотрудничества с «моряками» после того, как подопечные Александра Кучера покинули элитный дивизион.

Бутко получил статус свободного агента и теперь ведет переговоры с клубом Премьер-лиги. По информации источника UA- Football, в услугах опытного защитника заинтересована «Заря».

Руководство луганского коллектива пытается договориться с Бутко, несмотря на то, что команда осталась без главного тренера. Наставник Младен Бартулович покинул «Зарю» и тепер клуб пребывает в поисках нового тренера.

Стоит отметить, что защитник уже выступал в составе команды, где играл с сентября 2022 по июнь 2024 года.

В сезоне 2024/25 Бутко провел 25 матчей в чемпионате, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. «Черноморец» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу.