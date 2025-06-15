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Испания
15 июня 2025, 13:10 |
1447
0

Капитан Барселоны нашел новый клуб. Будет играть против украинцев

Марк-Андре тер Штеген согласился перейти в турецкий «Галатасарай»

15 июня 2025, 13:10 |
1447
0
Капитан Барселоны нашел новый клуб. Будет играть против украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер и капитан испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген покинет Ла Лигу во время летнего трансферного окна.

Руководство и тренерский штаб каталонского клуба сообщили немецкому голкиперу, что он не сможет рассчитывать на игровое время в новом сезоне и должен покинуть состав «блаугранас».

Сам голкипер долго отказывался от ухода и неоднократно выражал недовольство отношением клуба к себе. В последнее время тер Штеген провел несколько разговоров с директором «Барселоны» Деку и согласился уйти в другой клуб.

По информации турецкой прессы, Марк-Андре встретился с «Галатасараем» и принял решение присоединиться к чемпионам Суперлиги. Стороны договорились об условиях личного контракта, осталось получить согласие каталонского клуба, но это не будет проблемой.

В турецком клубе надеются, что «Барселона» не будет требовать много денег за голкипера, который им и так не нужен.

В текущем сезоне Марк-Андре провел всего девять матчей на клубном уровне, в которых пропустил 11 голов. Один раз немец сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Стоит отметить, что в чемпионате Турции играют три украинских футболиста – защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан (все – «Трабзонспор»).

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Барселона Марк-Андре тер Штеген чемпионат Турции по футболу Галатасарай Трабзонспор Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Fanatik
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