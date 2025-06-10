Серьезный разговор. Игроку Барселоны дадут деньги, чтобы он ушел из клуба
Марк-Андре тер Штеген и Деку обговорили будущее немецкого голкипера
Голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген провел серьезный разговор со спортивным директором Деку о своем будущем.
Руководство каталонского клуба сообщило немецкому вратарю, что не рассчитывает на него, а тренерский штаб не сможет предоставить ему место в составе на следующий сезон.
Тер Штеген крайне разгневан из-за такого отношения к себе, но уходить не планирует и хотел бы бороться за игровые минуты. Более того, «блаугранас» готовы отдать голкиперу зарплату за весь сезон 2025/26, чтобы он мог спокойно уйти из команды.
Во время разговора Деку сообщил немцу, что максимум, на что может тот рассчитывать – роль третьего номера, если не согласится уйти из «Барселоны». Тер Штеген пока не знает, что ему делать – он не хочет покидать каталонскую команду, но и играть больше не будет, так как потерял доверие Ханса-Дитера Флика.
A Ter Stegen ya le han comunicado oficiosamente en una reunión con Deco que será el 3er portero del Barça.— MísterCruyff14⚜(Ricard Sanmartín) (@MisterCruyff14) June 9, 2025
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