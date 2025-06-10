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Испания
10 июня 2025, 12:33 | Обновлено 10 июня 2025, 13:31
1468
4

Серьезный разговор. Игроку Барселоны дадут деньги, чтобы он ушел из клуба

Марк-Андре тер Штеген и Деку обговорили будущее немецкого голкипера

10 июня 2025, 12:33 | Обновлено 10 июня 2025, 13:31
1468
4
Серьезный разговор. Игроку Барселоны дадут деньги, чтобы он ушел из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген провел серьезный разговор со спортивным директором Деку о своем будущем.

Руководство каталонского клуба сообщило немецкому вратарю, что не рассчитывает на него, а тренерский штаб не сможет предоставить ему место в составе на следующий сезон.

Тер Штеген крайне разгневан из-за такого отношения к себе, но уходить не планирует и хотел бы бороться за игровые минуты. Более того, «блаугранас» готовы отдать голкиперу зарплату за весь сезон 2025/26, чтобы он мог спокойно уйти из команды.

Во время разговора Деку сообщил немцу, что максимум, на что может тот рассчитывать – роль третьего номера, если не согласится уйти из «Барселоны». Тер Штеген пока не знает, что ему делать – он не хочет покидать каталонскую команду, но и играть больше не будет, так как потерял доверие Ханса-Дитера Флика.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Markus Bob
Просто нож в спину. Жесть конечно 
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+1
Mark4854590
Між варіантами отримати гроші і йти з образою на клуб, і з тією ж образою та за ті ж гроші сидіти на лавці, мабуть краще обрати перший)
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+1
vitaha33
Ну це неповага до того, що він зробив для клубу
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+1
Fuz1982z
дайте тому тупому ямалю гроші щоб звалив звідтам 
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-3
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