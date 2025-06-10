Серьезный разговор. Игроку Барселоны дадут деньги, чтобы он ушел из клуба

Голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген провел серьезный разговор со спортивным директором Деку о своем будущем.

Руководство каталонского клуба сообщило немецкому вратарю, что не рассчитывает на него, а тренерский штаб не сможет предоставить ему место в составе на следующий сезон.

Тер Штеген крайне разгневан из-за такого отношения к себе, но уходить не планирует и хотел бы бороться за игровые минуты. Более того, «блаугранас» готовы отдать голкиперу зарплату за весь сезон 2025/26, чтобы он мог спокойно уйти из команды.

Во время разговора Деку сообщил немцу, что максимум, на что может тот рассчитывать – роль третьего номера, если не согласится уйти из «Барселоны». Тер Штеген пока не знает, что ему делать – он не хочет покидать каталонскую команду, но и играть больше не будет, так как потерял доверие Ханса-Дитера Флика.