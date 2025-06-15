Легенда Динамо посоветовал киевскому клубу подписать игроков из Узбекистана

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких считает, что футболисты из Узбекистана могли бы усилить команды в чемпионате Украины:

– Почему узбекские футболисты не пользуются спросом в Украине?

– Не знаю. Может, просто в Украине не обращают внимание на узбекских футболистов? Плюс при нынешней ситуации не все готовы ехать в страну, где идет война. Все-таки местные игроки больше ориентированы на другое направление: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Китай, Таиланд.

Не принимаем во внимание «Шахтер», потому что у них своя модель развития, а вот «Динамо» или «Полесье», если бы внимательнее следили за узбекским рынком, могли бы найти что-то для себя. В Узбекистане хватает хороших квалифицированных игроков, которые ничем не уступают на сегодня украинским исполнителям. Но повторюсь, при нынешней ситуации не так просто пригласить хорошего легионера в УПЛ.

– Возможно, вы могли посоветовать клубам УПЛ обратить внимание на кого-нибудь из узбекских игроков?

– Фамилии не буду называть. Могу лишь повториться, что, на мой взгляд, в Узбекистане хватает качественных футболистов. В «Андижане», где я сейчас работаю, тоже есть такие игроки. Когда я был в «Пахтакоре», то мы с моими помощниками сформировали состав, будущее национальной сборной Узбекистана. Там практически вся Олимпийская сборная сейчас, – рассказал Шацких.