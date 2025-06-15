Луис СУАРЕС: «Голкипер Аль-Ахли сделал много сейвов. Он был лучшим»
Уругвайский форвард считает, что его команде просто нужно играть спокойнее
Уругвайский форвард Интер Майами Луис Суарес поделился эмоциями после первого матча своей команды на КЧС-2025, в котором они расписали ничью с Аль-Ахли (0:0).
«Их вратарь совершил много сейвов. Он был лучшим игроком матча вместе с Оскаром Устари. Но для этого и существуют вратари. В физическом плане мы выглядели отлично, как и соперник.
Не думаю, что нам нужно что-то улучшать. Просто забить гол в следующей игре, чтобы успокоиться. Мы сами на себя жмем, потому что хотим показать, почему мы здесь. Мы хотим соперничать и побеждать.
Мы понимаем сложность этого турнира и знаем, с кем нам придется столкнуться. Это отличный момент, чтобы показать, на что способен «Интер», – сказал Суарес.
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