Луис СУАРЕС: «Голкипер Аль-Ахли сделал много сейвов. Он был лучшим»

Уругвайский форвард Интер Майами Луис Суарес поделился эмоциями после первого матча своей команды на КЧС-2025, в котором они расписали ничью с Аль-Ахли (0:0).

«Их вратарь совершил много сейвов. Он был лучшим игроком матча вместе с Оскаром Устари. Но для этого и существуют вратари. В физическом плане мы выглядели отлично, как и соперник.

Не думаю, что нам нужно что-то улучшать. Просто забить гол в следующей игре, чтобы успокоиться. Мы сами на себя жмем, потому что хотим показать, почему мы здесь. Мы хотим соперничать и побеждать.

Мы понимаем сложность этого турнира и знаем, с кем нам придется столкнуться. Это отличный момент, чтобы показать, на что способен «Интер», – сказал Суарес.