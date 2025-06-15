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  4. Луис СУАРЕС: «Голкипер Аль-Ахли сделал много сейвов. Он был лучшим»
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 12:17 |
197
0

Луис СУАРЕС: «Голкипер Аль-Ахли сделал много сейвов. Он был лучшим»

Уругвайский форвард считает, что его команде просто нужно играть спокойнее

15 июня 2025, 12:17 |
197
0
Луис СУАРЕС: «Голкипер Аль-Ахли сделал много сейвов. Он был лучшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Уругвайский форвард Интер Майами Луис Суарес поделился эмоциями после первого матча своей команды на КЧС-2025, в котором они расписали ничью с Аль-Ахли (0:0).

«Их вратарь совершил много сейвов. Он был лучшим игроком матча вместе с Оскаром Устари. Но для этого и существуют вратари. В физическом плане мы выглядели отлично, как и соперник.

Не думаю, что нам нужно что-то улучшать. Просто забить гол в следующей игре, чтобы успокоиться. Мы сами на себя жмем, потому что хотим показать, почему мы здесь. Мы хотим соперничать и побеждать.

Мы понимаем сложность этого турнира и знаем, с кем нам придется столкнуться. Это отличный момент, чтобы показать, на что способен «Интер», – сказал Суарес.

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Луис Суарес Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу Аль-Ахли Каир
Олег Вахоцкий Источник: MLS
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