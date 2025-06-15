Известный тренер дал неожиданный прогноз на матч Финляндия – Украина
Олег Кузнецов считает, что в поединке будет забито три мяча, и все они окажутся на счету украинцев
Сегодня, 15 июня, молодежная сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2025 (U-21). Соперником сине-желтых будет команда Финляндии, которая в первом туре сыграла вничью с Нидерландами – 2:2. В свою очередь подопечные Унаи Мельгосы уступили датчанам – 2:3.
В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший тренер «Динамо» и юношеских сборных Украины Олег Кузнецов дал прогноз на матч Финляндия – Украина.
– Уверен, что после поражения от Дании в сборной Украины были сделаны правильные выводы, – сказал Кузнецов. – Ставлю на крупную победу сине-желтых – 3:0, поскольку неудача в этой игре заранее отправит нашу команду домой.
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