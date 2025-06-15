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Сборная УКРАИНЫ
15 июня 2025, 11:04 |
1264
1

Известный тренер дал неожиданный прогноз на матч Финляндия – Украина

Олег Кузнецов считает, что в поединке будет забито три мяча, и все они окажутся на счету украинцев

15 июня 2025, 11:04 |
1264
1
Известный тренер дал неожиданный прогноз на матч Финляндия – Украина
УАФ. Молодежная сборная Украины

Сегодня, 15 июня, молодежная сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2025 (U-21). Соперником сине-желтых будет команда Финляндии, которая в первом туре сыграла вничью с Нидерландами – 2:2. В свою очередь подопечные Унаи Мельгосы уступили датчанам – 2:3.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший тренер «Динамо» и юношеских сборных Украины Олег Кузнецов дал прогноз на матч Финляндия – Украина.

– Уверен, что после поражения от Дании в сборной Украины были сделаны правильные выводы, – сказал Кузнецов. – Ставлю на крупную победу сине-желтых – 3:0, поскольку неудача в этой игре заранее отправит нашу команду домой.

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Олег Кузнецов (футбол) Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Финляндии по футболу U-21
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Burevestnik
навіщо автор повторно викладає те саме? (09:05)
вже вичерпав все? нема нового?
дивно...
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