Известный тренер дал неожиданный прогноз на матч Финляндия – Украина

Сегодня, 15 июня, молодежная сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2025 (U-21). Соперником сине-желтых будет команда Финляндии, которая в первом туре сыграла вничью с Нидерландами – 2:2. В свою очередь подопечные Унаи Мельгосы уступили датчанам – 2:3.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший тренер «Динамо» и юношеских сборных Украины Олег Кузнецов дал прогноз на матч Финляндия – Украина.

– Уверен, что после поражения от Дании в сборной Украины были сделаны правильные выводы, – сказал Кузнецов. – Ставлю на крупную победу сине-желтых – 3:0, поскольку неудача в этой игре заранее отправит нашу команду домой.