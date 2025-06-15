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Франция
15 июня 2025, 10:58 |
725
0

Стало известно, когда Забарный перейдет в ПСЖ

Трансфер должен быть оформлен в течение недели

15 июня 2025, 10:58 |
725
0
Стало известно, когда Забарный перейдет в ПСЖ
УАФ. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» близок к подписанию 5-летнего контракта с украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание PSG Reality.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит примерно 65 миллионов евро, а переход будет оформлен в течение следующей недели, то есть до 22 июня 2025 года.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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