Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»

Известный украинский тренер Николай Павлов объяснил, почему Роман Григорчук провалился во главе черкасского ЛНЗ. Павлов дал совет функционерам команд.

– Вернусь к вопросу относительно более опытных тренеров – Вернидуба и Григорчука. Почему, например, в последнее время не получается добиться результата у Романа Иосифовича? Казалось, он и работал в клубах с хорошим финансированием, но больших успехов нет. В чем причина?

– Я уже давно об этом говорил: когда тренер приближается к возрасту 60 лет, совет всем – не ставьте его наставником команды. Я по себе это знаю, и я уже никогда не буду работать так, как мне было 50 или 55 лет. Тем, кому уже 60 лет и больше, они никогда не будут работать так, как молодые. Молодые тренеры будут ошибаться, но они будут работать более активно, эмоционально и продуктивнее тех, кому уже за 60 лет.

Тем более если взять работу Григорчука не только в ЛНЗ: в Черноморце – не получилось, в Азербайджане – тоже нет, а почему должно было выйти в Черкассах? Это моя точка зрения, и не в обиду возрастным тренерам, я бы доверял молодым специалистам, – сказал Павлов.

Последним местом работы Романа Григорчука был черкасский ЛНЗ. Руководство «фиолетовых» уволило специалиста, назначив на вакантное место Виталия Пономарева.