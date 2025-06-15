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  4. Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 10:23 |
1881
6

Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»

Специалист не верит в успех наставников «старой школы»

15 июня 2025, 10:23 |
1881
6
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Николай Павлов объяснил, почему Роман Григорчук провалился во главе черкасского ЛНЗ. Павлов дал совет функционерам команд.

– Вернусь к вопросу относительно более опытных тренеров – Вернидуба и Григорчука. Почему, например, в последнее время не получается добиться результата у Романа Иосифовича? Казалось, он и работал в клубах с хорошим финансированием, но больших успехов нет. В чем причина?

– Я уже давно об этом говорил: когда тренер приближается к возрасту 60 лет, совет всем – не ставьте его наставником команды. Я по себе это знаю, и я уже никогда не буду работать так, как мне было 50 или 55 лет. Тем, кому уже 60 лет и больше, они никогда не будут работать так, как молодые. Молодые тренеры будут ошибаться, но они будут работать более активно, эмоционально и продуктивнее тех, кому уже за 60 лет.

Тем более если взять работу Григорчука не только в ЛНЗ: в Черноморце – не получилось, в Азербайджане – тоже нет, а почему должно было выйти в Черкассах? Это моя точка зрения, и не в обиду возрастным тренерам, я бы доверял молодым специалистам, – сказал Павлов.

Последним местом работы Романа Григорчука был черкасский ЛНЗ. Руководство «фиолетовых» уволило специалиста, назначив на вакантное место Виталия Пономарева.

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Роман Григорчук Украинская Премьер-лига Николай Павлов чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 6
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Gargantua81
что у него не получилось в Черноморце?  он из свободных агентов создал команду, которая боролась за еврокубки.
в ЛНЗ ему просто не дали время
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+2
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Burevestnik
зайдіть на джерело, вказаному після замітки - 
там повна версія інтерв'ю.  
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+1
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Парень Пумы
Каждый нормальный Украинский пользователь этого сайта хоть раз но трахал дырочку Пумочки
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-4
Олександр
Дуже слабкий тренер 
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-4
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