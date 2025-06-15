«Грустно». Павлов рассказал о судьбе Ворсклы после вылета в Первую лигу

Известный украинский тренер Николай Павлов рассказал о судьбе полтавской «Ворсклы» после вылета клуба в Первую лигу Украины.

– Николай Петрович, хорошо знакомая вам Ворскла в этом сезоне впервые с 1996 года вылетела из УПЛ. Что вы можете сказать по поводу этой неприятной ситуации?

– Мне очень досадно, что так произошло. Ворскла – одна из моих родных команд, где мне было хорошо и всем было хорошо. Я думаю, что постепенно все шло – задержки с зарплатой, некоторые другие проблемы, о которых говорил и главный тренер Юрий Максимов… Все это привело к тому, что так произошло. Хотя по подбору игроков, мне кажется, Ворскла – команда далеко не последняя и не заслуживала вылета.

– Всем известно о финансовых проблемах Ворсклы, что владелец полтавского клуба Константин Жеваго находится под санкциями СНБО и его давно нет в Украине, о трансферных банах. Соседи из СК Полтава даже сообщали, что в Ворскле сменится руководство, после чего оба топ-менеджера клуба синхронно, наконец, выступили в СМИ. Вы не знаете, какие планы у инвесторов относительно будущего Ворсклы?

– Нет, сейчас мне ничего об этом неизвестно, ведь я давно не в клубе, поэтому подробно не интересуюсь, все узнаю из СМИ.

Хотя в прошлом году я несколько раз приезжал в Полтаву. Посещал город, когда закончил карьеру защитник Ворсклы Владимир Чеснаков, приезжал на день рождения тренера полтавской команды Сергея Долганского, также несколько матчей Ворсклы смотрел вживую. Скажу так: когда я там был, ничего не предвещало такого результата.

– После окончания сезона главный тренер Ворсклы Юрий Максимов сказал, что полтавский клуб может повторить судьбу Днепра-1 и исчезнуть с футбольной карты Украины. Насколько реален такой вариант развития событий?

– Я не был в Днепре-1, когда там все это происходило, равно как и в Полтаве. У Юрия Максимова, пожалуй, есть с чем сравнивать. Если это все похоже, значит, это все очень плохо для полтавского футбола, и для украинского тоже. Потерять такую ​​команду, в таком регионе Украины – очень грустно.

Людям, присутствовавшим при этом, – я имею в виду, в клубе и команде, – не делает чести то, что Ворскла вылетела в Первую лигу, – заявил специалист.