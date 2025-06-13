Президент Ворсклы прояснил ситуацию с будущим клуба

Президент Ворсклы Роман Черняк уверен, что владелец клуба Константин Жеваго продолжит финансирование команды, несмотря на вылет в Первую лигу.

«Да, клуб готовится, будет существовать, никуда не денется. Сейчас ведется анализ: что сделано за последние годы, какие ошибки есть, делаются выводы. Когда все это будет проанализировано, примем решение и будем двигаться дальше. А так ничего не меняется. Видите, девушки вышли в Лигу чемпионов, начинают играть в августе. К этому тоже нужно готовиться. Идет постепенная работа».

«Задолженность сегодня есть, но она почти в 10 раз меньше того, что пишут в разных изданиях. Она не критична, в ближайшее время, думаю, будет решена. Не так страшен волк, как его рисуют».

«Проблемы с финансированием? Ну, определенные проблемы есть, но не такие страшные, как описывается», – сказал Черняк.