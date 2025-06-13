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Украина. Первая лига
13 июня 2025, 18:09 |
1640
2

Президент Ворсклы прояснил ситуацию с будущим клуба

Черняк уверен, что клуб продолжит существование

13 июня 2025, 18:09 |
1640
2
Президент Ворсклы прояснил ситуацию с будущим клуба
ФК Ворскла

Президент Ворсклы Роман Черняк уверен, что владелец клуба Константин Жеваго продолжит финансирование команды, несмотря на вылет в Первую лигу.

«Да, клуб готовится, будет существовать, никуда не денется. Сейчас ведется анализ: что сделано за последние годы, какие ошибки есть, делаются выводы. Когда все это будет проанализировано, примем решение и будем двигаться дальше. А так ничего не меняется. Видите, девушки вышли в Лигу чемпионов, начинают играть в августе. К этому тоже нужно готовиться. Идет постепенная работа».

«Задолженность сегодня есть, но она почти в 10 раз меньше того, что пишут в разных изданиях. Она не критична, в ближайшее время, думаю, будет решена. Не так страшен волк, как его рисуют».

«Проблемы с финансированием? Ну, определенные проблемы есть, но не такие страшные, как описывается», – сказал Черняк.

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Ворскла Полтава Роман Черняк Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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BekXan
Президент клубу штопаний виріб номер номер 6 притому брехун і бовдур !Вірити керівникам клубу себе не поважати.Черняка в першу чергу гнати сраною мітлою.
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+1
vasilichn
Мона ставить крест на ФК"Ворскла"... А жаль...
Хузяину сейчас не до футбола. Наигрался, надоел он ему...
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0
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