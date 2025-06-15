Экс-хавбек Кривбасса может перейти в стан чемпиона Армении

27-летний экс-хавбек «Кривбасса» Юрий Вакулко, который покинул криворожский клуб по завершении текущего сезона, может продолжить карьеру за границей.

По информации источников Sport.ua, предметный интерес к сотрудничеству с Вакулко ныне проявляет чемпион Армении – «Ноа».

Клуб из Еревана сделал предложение украинцу и теперь ждет реакции.

В сезоне-2024/25 Вакулко сыграл 24 матча, отличившись в них 1 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что интерес к Вакулко проявляет «Верес».