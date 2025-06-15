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Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 09:41 | Обновлено 15 июня 2025, 09:51
588
0

Экс-хавбек Кривбасса может перейти в стан чемпиона Армении

К Юрию Вакулко существует интерес из-за границы – от ереванского «Ноа»

15 июня 2025, 09:41 | Обновлено 15 июня 2025, 09:51
588
0
Экс-хавбек Кривбасса может перейти в стан чемпиона Армении
fckryvbas.com. Юрий Вакулко (№ 22)

27-летний экс-хавбек «Кривбасса» Юрий Вакулко, который покинул криворожский клуб по завершении текущего сезона, может продолжить карьеру за границей.

По информации источников Sport.ua, предметный интерес к сотрудничеству с Вакулко ныне проявляет чемпион Армении – «Ноа».

Клуб из Еревана сделал предложение украинцу и теперь ждет реакции.

В сезоне-2024/25 Вакулко сыграл 24 матча, отличившись в них 1 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что интерес к Вакулко проявляет «Верес».

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Юрий Вакулко Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ Ноа Ереван трансферы чемпионат Армении по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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