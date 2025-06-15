Украина. Премьер лига15 июня 2025, 09:41 | Обновлено 15 июня 2025, 09:51
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Экс-хавбек Кривбасса может перейти в стан чемпиона Армении
К Юрию Вакулко существует интерес из-за границы – от ереванского «Ноа»
15 июня 2025, 09:41 | Обновлено 15 июня 2025, 09:51
588
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27-летний экс-хавбек «Кривбасса» Юрий Вакулко, который покинул криворожский клуб по завершении текущего сезона, может продолжить карьеру за границей.
По информации источников Sport.ua, предметный интерес к сотрудничеству с Вакулко ныне проявляет чемпион Армении – «Ноа».
Клуб из Еревана сделал предложение украинцу и теперь ждет реакции.
В сезоне-2024/25 Вакулко сыграл 24 матча, отличившись в них 1 результативной передачей.
Ранее сообщалось, что интерес к Вакулко проявляет «Верес».
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