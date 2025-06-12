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  4. Источник: Верес может подписать одного из лидеров другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 20:04 |
654
0

Источник: Верес может подписать одного из лидеров другого клуба УПЛ

Юрий Вакулко может переехать в Ровно

12 июня 2025, 20:04 |
654
0
Источник: Верес может подписать одного из лидеров другого клуба УПЛ
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

Украинский полузащитник Юрий Вакулко, недавно покинувший расположение криворожского «Кривбасса», может перейти в другой клуб Украинской Премьер-лиги.

По данным источника, Юрием активно интересуется руководство ровенского «Вереса», которые не прочь подписать полузащитника на правах свободного агента.

За период выступлений в составе криворожцев полузащитник провел в составе красно-белых 46 поединков, отдал 2 результативных передачи: УПЛ – 41, Кубок Украины – 1, Лига Европы – 2, Лига Конференций – 2. В прошлом сезоне в элите в его активе 19 матчей.

Ранее сообщалось, что Оболонь планирует перехватить одного из ключевых игроков ровенского «Вереса».

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Юрий Вакулко Верес Ровно трансферы Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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