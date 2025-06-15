Кубок КОНКАКАФ. Мексика добыла тяжелую победу в стартовом матче турнира

В ночь с 14 на 15 июня состоялся стартовый матч Кубок КОНКАКАФ, в котором национальная сборная Мексики встретилась со сборной Доминиканской Республики.

Фавориты долго не могли поразить ворота доминиканцев, но в конце первой половины встречи поразили ворота гостей. Точным ударом на 44 минуте игры отличился полузащитник Омар Альварес.

Вторая половина встречи оказалась более насыщенной на события. На 47-й минуте встречи Рауль Хименес удвоил преимущество Мексики, но на 51-й минуте Петер Федерико отыграл один мяч, поразив ворота Луиса Малагона.

На 53-й минуте игры ворота Доминиканской Республики снова поразил Омар Альварес. Последнее слово было за доминиканцами. На 67-й минуте игры забил Эдисон Аскона, установив окончательный счет во встрече.

Футбол. Кубок КОНКАКАФ. 1 тур

Мексика – Доминиканская Республика – 3:2

Голы: Альварес, 44, 53, Хименес, 47 – Федерико, 51, Аскона, 67