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  4. Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»
Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 08:19 |
1678
1

Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»

Эксперт верит в перспективы Матвея Пономаренко

15 июня 2025, 08:19 |
1678
1
Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Известный украинский тренер Олег Федорчук рассказал, кто может стать альтернативой Владиславу Ванату в киевском «Динамо». Специалист заявил, что стоит давать больше шансов Матвею Пономаренко.

«Кто может заменить Ваната в Динамо? Все думали, что пойдет Блохин, то никому будет играть – появился Протасов (супер-игрок), после Протасова был Юран (супер-игрок) – уехал в Португалию, феерил. Ушел Юран – пришел Шевченко, как оказалось – обладатель «Золотого мяча».

Всегда будет замена. Кто-то и раскроется. Свято место пусто не бывает. Тот же Ванат в свое время тоже получил шанс и им воспользовался. Почему следующим не может быть, например, Пономаренко?», – сказал специалист.

В сезоне 2024/25 Ванат сыграл 45 матчей во всех турнирах за Динамо, забив 21 забитый гол и отдав девять результативных передач. Контракт нападающего с бело-синими рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Олег Федорчук Владислав Ванат Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Battersea
Появился Протасов? С неба?)))  Перетащили вместе с Литовченко из Днепра  и убили конкурента. По бажанню Лобановского.
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