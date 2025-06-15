Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»

Известный украинский тренер Олег Федорчук рассказал, кто может стать альтернативой Владиславу Ванату в киевском «Динамо». Специалист заявил, что стоит давать больше шансов Матвею Пономаренко.

«Кто может заменить Ваната в Динамо? Все думали, что пойдет Блохин, то никому будет играть – появился Протасов (супер-игрок), после Протасова был Юран (супер-игрок) – уехал в Португалию, феерил. Ушел Юран – пришел Шевченко, как оказалось – обладатель «Золотого мяча».

Всегда будет замена. Кто-то и раскроется. Свято место пусто не бывает. Тот же Ванат в свое время тоже получил шанс и им воспользовался. Почему следующим не может быть, например, Пономаренко?», – сказал специалист.

В сезоне 2024/25 Ванат сыграл 45 матчей во всех турнирах за Динамо, забив 21 забитый гол и отдав девять результативных передач. Контракт нападающего с бело-синими рассчитан до 30 июня 2027 года.