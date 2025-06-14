ЛЕОНЕНКО: «Пишут, что они классные, а на самом деле таковыми не являются»
Экс-футболист об игре Владимира Бражко
В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.
После завершения этого поединка известный в прошлом футболист Виктор Леоненко раскритиковал игру хавбека «Динамо» Владимира Бражко и нападающего Владислава Ваната
«Не нужно удивляться, что Ванат и Бражко плохо играют даже на молодежном уровне. О них только пишут, что они классные, а на самом деле они таковыми не являются. Интересно, сколько будет стоить Ванат после игры с Данией?», – сказал Леоненко.
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