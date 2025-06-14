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  4. ЛЕОНЕНКО: «Пишут, что они классные, а на самом деле таковыми не являются»
Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2025, 22:32 | Обновлено 14 июня 2025, 22:36
623
1

ЛЕОНЕНКО: «Пишут, что они классные, а на самом деле таковыми не являются»

Экс-футболист об игре Владимира Бражко

14 июня 2025, 22:32 | Обновлено 14 июня 2025, 22:36
623
1
ЛЕОНЕНКО: «Пишут, что они классные, а на самом деле таковыми не являются»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.

После завершения этого поединка известный в прошлом футболист Виктор Леоненко раскритиковал игру хавбека «Динамо» Владимира Бражко и нападающего Владислава Ваната

«Не нужно удивляться, что Ванат и Бражко плохо играют даже на молодежном уровне. О них только пишут, что они классные, а на самом деле они таковыми не являются. Интересно, сколько будет стоить Ванат после игры с Данией?», – сказал Леоненко.

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сборная Дании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Владислав Ванат Украина - Дания Евро-2025 U-21 Владимир Бражко Виктор Леоненко
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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Комментарии 1
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Saltovka
ванат и брашко очень низкого качества игроки. Как раз для слабой динамы подходят.
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