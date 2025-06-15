ОЛЕЙНИКОВА: «Когда вижу, что умирают россияне, меня это заряжает»

24-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) рассказала о своей волонтерской деятельности, службе отца и «мотивации»:

– В финале одного из итальянских турниров вы встречались с россиянкой Макаровой. В играх против бесфлажных вы чувствуете дополнительное давление или мотивацию?

– Моя теория, что россиянки меня боятся. Знаю, что почти у каждой украинской игроки был скандал, связанный с ними. При мне такое случалось, но в мой адрес – нет. У россиянок очень странная реакция на меня: я ловлю на себе их косые взгляды, но подойти и что-то сказать мне они не решаются. Поэтому моя теория, что бесфлажные меня боятся. Потому что я злая бандеровка и «завтракаю перед матчами российскими младенцами» (смеется).

А вот что касается давления, то у меня очень глубокое убеждение, что россияне не имеют права соревноваться вообще. Они поддерживают войну. Эта моя оппонентка в финале турнира в Италии – я точно знаю, что она поддерживает войну, лайкает пропагандистские публикации. Когда я начинаю об этом думать, то начинаю относиться к матчу так, как будто его не должно быть. Я настроилась так, что россияне – не субъекты. В отношении них не нужно ничего доказывать. Лучше общаться с иностранцами и объяснять, что не так со всей этой ситуацией, что россиянам разрешили выступать. В чем вообще проблема.

Россияне говорят: «Мы ничего не можем сделать». Вот они для меня и не субъекты! Они объекты. Люди чисто на биологическом уровне. Я так настраиваюсь, мне так лучше. Тогда могу показывать свой хороший теннис.

– Перейдем к волонтерской деятельности. Вы активно собираете деньги на дроны благодаря _drones4ua.org. Когда начали этим заниматься? Каким бригадам помогаете?

– Мы сотрудничаем напрямую с проектом ReDrone, финансируя закупку и переоборудование. Начали сотрудничество с ReDrone, поскольку именной концепт, кроме интереса для болельщиков, дает абсолютную транспарентность (прозрачность). Очень часто дроны от нашего сотрудничества получает бригада «Шершни Довбуша», но не только они.

Сначала мы перечисляли деньги в Фонд Сергея Стерненко. Наш фонд был во многих аспектах информационным. Тогда была история сбора денег через церемонию.

Сейчас концепция такая. Есть несколько девушек из тура: я, Кристина Возняк, Лиза Труш – болельщики могут перейти по ссылке и поддержать теннисистку. Затем прилетает купленный за эти деньги именной дрон от того игрока, которого поддержал болельщик, и убивает оккупанта. Или уничтожает технику. Все довольны! Когда я вижу, что умирают россияне, меня это невероятно заряжает! Кстати, в финале я тоже ходила и думала, что мне нужно собраться, потому что когда побеждаешь, люди очень активно донатянут! Это win-win ситуация, скажем так!

Instagram. Александра Олейникова вместе с отцом

– Россиянки жаловались организаторам на то, что у вас на майке изображена ссылка на благотворительный фонд. Как удалось выйти из этой ситуации?

– Сейчас у меня на одежде ссылка не на фонд, а на мою страницу в Instagram (они созвучны drones4ua.org) из-за цензуры. Но раньше не было никаких проблем. Я даже выступала с этой надписью на центральном корте турнира WTA в Чили. Претензии начались почему-то именно после матча с россиянкой. Там было много и безфлажных, и перекрашенных россиян – человек 10. А я одна. Вот они приходят к супервайзеру и высказывают какую-то претензию.

Было очень смешно, когда организаторы пытались придумать, почему мне нельзя играть с этой надписью. Сначала говорят: «Политика». Я отвечаю: «Ну какая политика? Я ни за левых, ни за правых не агитирую!». Потом говорят: «Это military». А я объясняю: «На этой странице идет перенаправление на дроны. А дроны вы можете заказать в интернете. Как то, что вы можете заказать на китайском сайте, может быть military? Я же не собираю на ракеты». Тогда они вцепились: «А, так вы на что-то собираете? Благотворительность тоже рекламировать нельзя». Тогда я: «Подождите-подождите, я лично ничего не собираю, у меня информативный проект». Сначала он действительно был больше информативным. Словом, это был очень сложный и неприятный разговор.

Поэтому сейчас у меня на футболке логотип моей страницы в Instagram. А то, что она называется drones4ua.org, то это просто совпадение. Хочу, чтобы на меня больше людей подписались. Может, я хочу стать инфлюенсером.

– Ваш отец защищает Украину в рядах ВСУ. Когда началось полномасштабное вторжение россии, ваша семья уже давно жила в Хорватии. Но ваш отец решил вернуться из-за границы и пойти на фронт. Насколько трудно вам было принять такое его решение?

– Папа довольно долго думал об этом и взвешивал. Наверное, для меня это было самое тяжелое испытание в жизни. Поскольку мой папа – это настолько замечательный и любящий отец, настолько большая поддержка и в жизни, и на корте. Мой папа вел абсолютно все мои дела. И даже сейчас берет на себя большую часть менеджерской работы. Но я понимаю, что не могла удерживать человека от того, чтобы он пошел делать честное дело, чтобы защищать свое государство, чтобы оборонять для меня страну, в которую я мечтаю вернуться. Потому что я свое будущее хочу связать только с Украиной!

Я боялась, что без папы не справлюсь в теннисном плане. Потому что я не могу описать словами его поддержку. Для меня он действительно лучший отец в мире! Не могу представить лучшего! Но где-то меня это даже мотивировало! Поэтому сейчас, когда выхожу на корт, осознаю, что играю не только за свою страну, за свой флаг, но и за папу! Для меня он настоящий герой. По моему мнению, все украинские добровольцы – герои!

– История, почему ваша семья была вынуждена уехать из Украины. Говорят, проблемы начались, когда на фирме вашего отца напечатали футболки «Спасибо жителям Донбасса за президента…». Это было во времена Януковича.

– Папа напечатал эти футболки, это некоторым людям не понравилось. Я была маленькая, но многое запомнила. Папе разгромили офис, вынесли различное оборудование. Была угроза, что отца просто могут посадить в тюрьму. И мы уехали из-за притеснений тогдашнего режима.