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  4. Аманда Анисимова – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 июня 2025, 07:52 |
28
0

Аманда Анисимова – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Лондоне

15 июня 2025, 07:52 |
28
0
Аманда Анисимова – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

15 июня состоится финальный матч на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральный корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 15) и Татьяна Мария (Германия, WTA 86).

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Аманды.

Победительница противостояния выиграет трофей британского пятисотника.

📺 Видеотрансляция

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Аманда Анисимова Татьяна Мария смотреть онлайн WTA Лондон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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