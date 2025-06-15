Аманда Анисимова – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня состоится финальный матч на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральный корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 15) и Татьяна Мария (Германия, WTA 86).

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Аманды.

Победительница противостояния выиграет трофей британского пятисотника.

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