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15 июня 2025, 04:40 |
163
0

ФОТО. Футболистка Металлистка и вратарь Шахтера встречаются

Вероника Кожухарь и Владислав Кравец отдыхают вместе

15 июня 2025, 04:40 |
163
0
ФОТО. Футболистка Металлистка и вратарь Шахтера встречаются
Instagram. Вероника Кожухарь и Владислав Кравец

Молдавская футболистка Вероника Кожухарь из «Металлиста 1925» опубликовала новое фото с отдыха в белом купальнике.

Она позировала у бассейна, подчеркнув идеальную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вероника встречается с голкипером «Шахтера» Владиславом Кравцом, который младше её на семь лет, но это не мешает их отношениям.

Сейчас пара проводит совместный отпуск в Одессе.

Недавно девушка опубликовала роскошную фотосессию, где раскрыла свою красоту.

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фото lifestyle Металлист 1925 Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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