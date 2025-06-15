Другие новости15 июня 2025, 04:40 |
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ФОТО. Футболистка Металлистка и вратарь Шахтера встречаются
Вероника Кожухарь и Владислав Кравец отдыхают вместе
15 июня 2025, 04:40 |
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Молдавская футболистка Вероника Кожухарь из «Металлиста 1925» опубликовала новое фото с отдыха в белом купальнике.
Она позировала у бассейна, подчеркнув идеальную фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Вероника встречается с голкипером «Шахтера» Владиславом Кравцом, который младше её на семь лет, но это не мешает их отношениям.
Сейчас пара проводит совместный отпуск в Одессе.
Недавно девушка опубликовала роскошную фотосессию, где раскрыла свою красоту.
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