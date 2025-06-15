ФОТО. Футболистка Металлистка и вратарь Шахтера встречаются

Молдавская футболистка Вероника Кожухарь из «Металлиста 1925» опубликовала новое фото с отдыха в белом купальнике.

Она позировала у бассейна, подчеркнув идеальную фигуру.

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Вероника встречается с голкипером «Шахтера» Владиславом Кравцом, который младше её на семь лет, но это не мешает их отношениям.

Сейчас пара проводит совместный отпуск в Одессе.

Недавно девушка опубликовала роскошную фотосессию, где раскрыла свою красоту.