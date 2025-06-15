Главный тренер Финляндии U-21: «Нидерланды и Украина имеют что-то общее»

Главный тренер сборной Финляндии U-21 Мика Лехкосуо рассказал об ожиданиях от матча с Украиной во втором туре молодежного Евро.

«Мы анализировали последний матч, сравнивали с игрой украинской сборной. Собирали мнения футболистов, чтобы лучше подготовиться. Смотрели вчера видео, как защищаться против Украины. Сегодня снова смотрели клипы, как играть против Украины, как в нападении. Также анализировали фрагменты матча с Данией».

Трудно сравнивать Украину с Нидерландами. Нидерланды играют шире, больше используют фланги. Украинцы больше используют центр поля. Но когда Украина может играть от центра, то тоже активно использует фланги и нападающих. Однако у Нидерландов и Украины есть общие моменты. Поэтому многое менять не нужно на этот матч.

Почему было мало замен в конце игры с Нидерландами? Я думал об этом, но никто не может предсказать результат, что бы ты ни сделал. Поэтому это нормально. Буду думать, к чему привели мои решения, чтобы в будущем не допускать ошибок. Не хотим публично объяснять, почему не сделали замены».

Матч Украины против Финляндии на молодежном Евро состоится в воскресенье, 15 июня, в 19:00 по киевскому времени.