Финляндия U21

15 июня в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие сборных из каждой группы.

В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).

Затем команде Унаи Мельгосы предстоит провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).

Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы D

Финляндия U-21 – Украина U-21. Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.

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