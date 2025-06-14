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Евро U21
Финляндия U21
15.06.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
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Молодежные турниры
14 июня 2025, 13:48 | Обновлено 14 июня 2025, 13:56
62
0

Финляндия U-21 – Украина U-21. Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 15 июня в 19:00 матч 2-го тура молодежного чемпионата Европы

14 июня 2025, 13:48 | Обновлено 14 июня 2025, 13:56
62
0
Финляндия U-21 – Украина U-21. Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

15 июня в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встретятся Финляндия U-21 и Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие сборных из каждой группы.

В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2).

Затем команде Унаи Мельгосы предстоит провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).

Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы D

Финляндия U-21 – Украина U-21. Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.

Финляндия U-21 – Украина U-21
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Трансляция матча В эфире

📺 Видеотрансляция
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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