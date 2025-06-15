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  4. Олег ОЧЕРЕТЬКО: «В первой игре были детские ошибки»
Молодежные турниры
15 июня 2025, 03:36 |
33
0

Олег ОЧЕРЕТЬКО: «В первой игре были детские ошибки»

Сборная Украины U21 готовится к матчу с Финляндией

15 июня 2025, 03:36 |
33
0
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «В первой игре были детские ошибки»
УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины по футболу Олег Очеретько прокомментировал готовность команды к игре 2-го тура группового этапа молодежного Евро, где команда встретится с Финляндией.

Я лично отошел от поражения от Дании. Впереди игра, нужно быстро сосредоточиться на другой команде. У меня настрой только на следующий матч.

Каждый сам себя мотивирует на каждую игру. Все зависит от игрока, насколько он мотивирован. Есть какая-то уверенность, но это только игра и все.

Разобрали немного сборную Финляндии, посмотрели, как они играют. Есть очень хорошие футболисты, которые действуют с мячом. Надо забрать мяч под контроль, чтобы мы имели в этом преимущество, а также сыграть лучше в обороне, чем в предыдущем матче.

В первой игре агрессии больше не хватало в обороне. В атаке были детские ошибки: никто не прессинговал, и мы так ошибались, что это где-то накопилось. Эти ошибки привели к такому счету», – прокомментировал Очеретько.

Поединок Украины против Финляндии на молодежном Евро состоится в воскресенье, 15 июня, в 19:00 по киевскому времени.

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Александр Сильченко Источник: Суспильне Спорт
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