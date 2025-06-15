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Италия
15 июня 2025, 04:53 |
43
0

Буффон назвал следующего тренера сборной Италии

Дженнаро Гаттузо вскоре будет представлен официально

15 июня 2025, 04:53 |
43
0
Буффон назвал следующего тренера сборной Италии
TNT Sports

Бывший голкипер сборной Италии, а теперь представитель делегации «Сквадра Адзурры» на молодежном Евро Джанлуиджи Буффон рассказал о новом главном тренере сборной.

Сначала Буффон подтвердил, что сборная скоро представит Дженнаро Гаттузо главным тренером, а затем прокомментировал это назначение:

«Думаю, в конце концов мы сделали лучший выбор.

Мы снова начинаем с того места, с которого всегда начинали после несколько темных периодов. То, что действительно важно, – избежать выступлений, недостойных Италии.

Побеждать сейчас сложно с кем угодно, но между поражением и поражением «определенным образом» – есть разница. Всегда можно что-то подкорректировать».

Последним футбольным клубом Гаттузо был хорватский «Хайдук», который тренер недавно покинул.

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Дженнаро Гаттузо сборная Италии по футболу назначение тренера Джанлуиджи Буффон
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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