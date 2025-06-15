Буффон назвал следующего тренера сборной Италии
Дженнаро Гаттузо вскоре будет представлен официально
Бывший голкипер сборной Италии, а теперь представитель делегации «Сквадра Адзурры» на молодежном Евро Джанлуиджи Буффон рассказал о новом главном тренере сборной.
Сначала Буффон подтвердил, что сборная скоро представит Дженнаро Гаттузо главным тренером, а затем прокомментировал это назначение:
«Думаю, в конце концов мы сделали лучший выбор.
Мы снова начинаем с того места, с которого всегда начинали после несколько темных периодов. То, что действительно важно, – избежать выступлений, недостойных Италии.
Побеждать сейчас сложно с кем угодно, но между поражением и поражением «определенным образом» – есть разница. Всегда можно что-то подкорректировать».
Последним футбольным клубом Гаттузо был хорватский «Хайдук», который тренер недавно покинул.
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