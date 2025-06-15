23-летний украинец стал призером грунтового турнира в Швеции
Ваншельбойм и его напарник Хейнонен уступили финскому тандему Кауковальта / Васа
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стал призером грунтового турнира ITF M25 в Варнамо (Швеция) в парном разряде.
В финальном поединке 23-летний украинец и его напарник Адам Хейнонен из Швеции, получившие первый номер посева, в двух сетах уступили финскому тандему Патрик Кауковальта / Эеро Васа.
Теннисисты провели на корте 1 час и 6 минут.
ITF M25 Варнамо. Грунт.
Парный разряд. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина) / Адам Хейнонен (Швеция) [1] – Патрик Кауковальта (Финляндия) / Эеро Васа (Финляндия) [2] – 3:6, 2:6
На прошлой неделе Эрик Ваншельбойм стал призером грунтового турнира ITF M25 в Белграде (Сербия) в одиночном разряде.
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