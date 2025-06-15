Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 23-летний украинец стал призером грунтового турнира в Швеции
ITF
15 июня 2025, 02:41 | Обновлено 15 июня 2025, 03:38
46
0

23-летний украинец стал призером грунтового турнира в Швеции

Ваншельбойм и его напарник Хейнонен уступили финскому тандему Кауковальта / Васа

15 июня 2025, 02:41 | Обновлено 15 июня 2025, 03:38
46
0
23-летний украинец стал призером грунтового турнира в Швеции
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стал призером грунтового турнира ITF M25 в Варнамо (Швеция) в парном разряде.

В финальном поединке 23-летний украинец и его напарник Адам Хейнонен из Швеции, получившие первый номер посева, в двух сетах уступили финскому тандему Патрик Кауковальта / Эеро Васа.

Теннисисты провели на корте 1 час и 6 минут.

ITF M25 Варнамо. Грунт.

Парный разряд. Финал

Эрик Ваншельбойм (Украина) / Адам Хейнонен (Швеция) [1] – Патрик Кауковальта (Финляндия) / Эеро Васа (Финляндия) [2] – 3:6, 2:6

На прошлой неделе Эрик Ваншельбойм стал призером грунтового турнира ITF M25 в Белграде (Сербия) в одиночном разряде.

По теме:
Украинская теннисистка стала призером хардового турнира ITF W15 в Сан-Диего
Украинский теннисист взял 20-й парный трофей в карьере на турнире в Чехии
Украинский теннисист стал призером грунтового турнира ITF M25 в Белграде
Эрик Ваншельбойм трофеи украинцев в теннисе
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Волейбол | 14 июня 2025, 11:00 5
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?

Сине-желтые занимают 3-е место в зачете

Легенда Милана возглавит сборную Италии. Романо подтвердил
Футбол | 15 июня 2025, 00:34 6
Легенда Милана возглавит сборную Италии. Романо подтвердил
Легенда Милана возглавит сборную Италии. Романо подтвердил

Новым главным тренером скуадры адзурры станет Дженнаро Гаттузо

Стартовый матч Стародубцевой на турнире WTA 250 в Ноттингеме перенесен
Теннис | 14.06.2025, 23:02
Стартовый матч Стародубцевой на турнире WTA 250 в Ноттингеме перенесен
Стартовый матч Стародубцевой на турнире WTA 250 в Ноттингеме перенесен
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
Футбол | 14.06.2025, 06:55
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Футбол | 14.06.2025, 05:06
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
13.06.2025, 20:54
Футбол
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
14.06.2025, 07:50 13
Футбол
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
13.06.2025, 07:07 3
Теннис
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
13.06.2025, 08:25 7
Футбол
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 1
Футбол
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
13.06.2025, 07:46 6
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 3
Бокс
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем