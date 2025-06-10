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ITF
10 июня 2025, 16:24 | Обновлено 10 июня 2025, 16:26
62
0

Украинский теннисист стал призером грунтового турнира ITF M25 в Белграде

Эрик Ваншельбойм уступил в двух сетах итальянцу Франко Агаменоне

10 июня 2025, 16:24 | Обновлено 10 июня 2025, 16:26
62
0
Украинский теннисист стал призером грунтового турнира ITF M25 в Белграде
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP 501) стал призером грунтового турнира ITF M25 в Белграде (Сербия).

23-летний украинец в решающем поединке уступил в двух сетах итальянцу Франко Агаменоне (ATP 460). В первом сете Ваншельбойм вел в счете – 5:3, но упустил сетбол на приеме в девятом гейме, после чего не сумел подать на сет. Во второй партии Эрик проигрывал 0:5, взял четыре гейма подряд, ушел с четырех матчболов, но все же потерпел поражение.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 30 минут. Это был их первый очный поединок.

ITF M25 Белград. Грунт. Финал

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Франко Агаменоне (Италия) – 6:7 (4:7), 4:6

Эрик Ваншельбойм 12-й раз дошел до финала на турнирах ITF в одиночном разряде и боролся за свой шестой титул. В этом сезоне украинец провел второй финал и второй раз потерпел поражение. Свой последний пока трофей украинец завоевал в июле 2022 года, после чего проиграл в пяти финальных поединках подряд.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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