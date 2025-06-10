Украинский теннисист стал призером грунтового турнира ITF M25 в Белграде
Эрик Ваншельбойм уступил в двух сетах итальянцу Франко Агаменоне
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP 501) стал призером грунтового турнира ITF M25 в Белграде (Сербия).
23-летний украинец в решающем поединке уступил в двух сетах итальянцу Франко Агаменоне (ATP 460). В первом сете Ваншельбойм вел в счете – 5:3, но упустил сетбол на приеме в девятом гейме, после чего не сумел подать на сет. Во второй партии Эрик проигрывал 0:5, взял четыре гейма подряд, ушел с четырех матчболов, но все же потерпел поражение.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 30 минут. Это был их первый очный поединок.
ITF M25 Белград. Грунт. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Франко Агаменоне (Италия) – 6:7 (4:7), 4:6
Эрик Ваншельбойм 12-й раз дошел до финала на турнирах ITF в одиночном разряде и боролся за свой шестой титул. В этом сезоне украинец провел второй финал и второй раз потерпел поражение. Свой последний пока трофей украинец завоевал в июле 2022 года, после чего проиграл в пяти финальных поединках подряд.
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