Украинский теннисист упустил два матчбола и проиграл финал в Индии
Эрик Ваншельбойм уступил Оливеру Кроуфорду в решающей игре турнира ITF M25 в Ченнаи
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (АТР 529) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире ITF M25 в Ченнаи, Индия.
В финале украинец в трех сетах проиграл Оливеру Кроуфорду (Великобритания, ATP 388) за 2 часа и 46 минут.
ITF M25 Ченнаи. Хард. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина) [8] – Оливер Кроуфорд (Великобритания) [2] – 7:5, 3:6, 6:7 (5:7)
В третьей партии Эрик имел 2 матчбола на подаче в 9-м гейме, но позволил Кроуфорду сделать брейк. На тай-брейке украинец упустил преимущество со счета 2:5, проиграв 5 очков подряд.
Это была вторая встреча соперников. В прошлом году Эрик также проиграл Оливеру в полуфинале соревнований идентичной категории в Бхопале, Индия.
Ваншельбойм провел первый финал с мая 2023 года и 11-й в карьере. На его счету пять трофеев.
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