Месси и Суарес попали в стартовый состав Интер Майами на матч-открытие КЧМ

В ночь на 15 июня состоится матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

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Наставники коллективов Хосе Ривейро и Хавьер Маскерано назвали стартовые составы своих подопечных.

Легендарный Лионель Месси начнет матч с первых минут. Также в старте цаплей выйдут еще два экс-игрока Барселоны: Луис Суарес и Серхио Бускетс. Жорди Альба пропустит эту встречу.

Стартовые составы на матч Аль-Ахли – Интер Майами