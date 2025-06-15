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  4. Месси и Суарес попали в стартовый состав Интер Майами на матч-открытие КЧМ
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 02:16 |
91
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Месси и Суарес попали в стартовый состав Интер Майами на матч-открытие КЧМ

15 июня в 03:00 по Киеву цапли начнут поединок против Аль-Ахли из Каира

15 июня 2025, 02:16 |
91
0
Месси и Суарес попали в стартовый состав Интер Майами на матч-открытие КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Луис Суарес

В ночь на 15 июня состоится матч 1-го тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Аль-Ахли Каир (Египет) и Интер Майами (США).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники коллективов Хосе Ривейро и Хавьер Маскерано назвали стартовые составы своих подопечных.

Легендарный Лионель Месси начнет матч с первых минут. Также в старте цаплей выйдут еще два экс-игрока Барселоны: Луис Суарес и Серхио Бускетс. Жорди Альба пропустит эту встречу.

Стартовые составы на матч Аль-Ахли – Интер Майами

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Аль-Ахли Каир Интер Майами стартовые составы клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси Луис Суарес Хавьер Маскерано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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