Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, опубликовала новый пост в своем Instagram.

30-летняя украинская теннисистка поделилась фото с отдыха вместе с дочкой Скай. Элина также попозировала в темно-зеленой купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.

Свитолина на следующей неделе должна была выступить на пятисотнике в Берлине, но украинка приняла решение пропустить соревнования. У Элины будет еще одна возможность сыграть на травяном турнире перед стартом Уимблдона-2025: с 22 по 28 июня пройдет турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

ФОТО. На отдыхе: Свитолина похвасталась идеальной фигурой в купальнике