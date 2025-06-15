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  4. ФОТО. На отдыхе: Свитолина похвасталась идеальной фигурой в купальнике
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15 июня 2025, 08:05 |
947
0

ФОТО. На отдыхе: Свитолина похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Элина опубликовала новый пост в своем Instagram

15 июня 2025, 08:05 |
947
0
ФОТО. На отдыхе: Свитолина похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, опубликовала новый пост в своем Instagram.

30-летняя украинская теннисистка поделилась фото с отдыха вместе с дочкой Скай. Элина также попозировала в темно-зеленой купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.

Свитолина на следующей неделе должна была выступить на пятисотнике в Берлине, но украинка приняла решение пропустить соревнования. У Элины будет еще одна возможность сыграть на травяном турнире перед стартом Уимблдона-2025: с 22 по 28 июня пройдет турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

ФОТО. На отдыхе: Свитолина похвасталась идеальной фигурой в купальнике

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фото Элина Свитолина lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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