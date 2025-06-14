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WTA
14 июня 2025, 13:52 | Обновлено 14 июня 2025, 13:58
157
0

Элина Свитолина не сыграет на травяном турнире WTA 500 в Берлине

В основную сетку турнира попала вторая ракетка Украины Марта Костюк

14 июня 2025, 13:52 | Обновлено 14 июня 2025, 13:58
157
0
Элина Свитолина не сыграет на травяном турнире WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) была заявлена в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Берлине, но в итоге решила сняться с соревнований в столице Германии еще до начала жеребьевки.

В календаре украинской теннисистки остается еще один турнир на траве, который она планирует сыграть перед стартом на Уимблдоне – соревнования WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), которые пройдут с 23 по 29 июня.

После официального снятия Элины в основную сетку турнира WTA 500 в Берлине попала вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 26), которая должна была выступать в квалификационном отборе.

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WTA Берлин Элина Свитолина Марта Костюк
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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