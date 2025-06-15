Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Атлетико. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клубный чемпионат мира
ПСЖ
15.06.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 01:35 |
27
0

ПСЖ – Атлетико. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы В 15 июня в 22:00 по Киеву

15 июня 2025, 01:35 |
27
0
ПСЖ – Атлетико. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

15 июня состоится матч первого тура группы В клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Атлетико Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете с парижанами и матрасниками играют Ботафого (Бразилия) и Сиэтл Саундерс (США).

ПСЖ в сезоне 2024/25 оформил требл, выиграв Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов. Атлетико в таблице Ла Лиги стал третьим, пропустив вперед Барселону и Реал Мадрид.

ПСЖ – Атлетико. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

ПСЖ – Атлетико
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Бекхэм получил звание, о котором он мечтал всю жизнь
Бавария – Окленд Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Почти рекорд. Известны новые детали трансфера Забарного в ПСЖ
ПСЖ Атлетико Мадрид ПСЖ - Атлетико клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Футбол | 14 июня 2025, 04:45 3
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок

Арда вспомнил поступок капитана Николая Матвиенко

В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
Футбол | 14 июня 2025, 06:55 3
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф

Некоторым клубам повезло пропустить первый раунд квалификации

Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Футбол | 14.06.2025, 05:06
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Волейбол | 14.06.2025, 18:25
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного ЧЕ-2025
Футбол | 14.06.2025, 23:44
Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного ЧЕ-2025
Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного ЧЕ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 2
Бокс
Хаби Алонсо решил выгнать игрока из Реала и не допускает к тренировкам
Хаби Алонсо решил выгнать игрока из Реала и не допускает к тренировкам
13.06.2025, 00:02 1
Футбол
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
14.06.2025, 01:55 10
Бокс
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 1
Футбол
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
14.06.2025, 07:50 13
Футбол
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
13.06.2025, 08:25 7
Футбол
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
Чемпионы мира вырвали победу на тай-брейке в матче Лиги наций по волейболу
13.06.2025, 10:40
Волейбол
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
13.06.2025, 03:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем