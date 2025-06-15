ПСЖ – Атлетико. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы В 15 июня в 22:00 по Киеву
15 июня состоится матч первого тура группы В клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Атлетико Мадрид (Испания).
Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете с парижанами и матрасниками играют Ботафого (Бразилия) и Сиэтл Саундерс (США).
ПСЖ в сезоне 2024/25 оформил требл, выиграв Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов. Атлетико в таблице Ла Лиги стал третьим, пропустив вперед Барселону и Реал Мадрид.
ПСЖ – Атлетико. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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