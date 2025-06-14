Попрощался с командой в Вайбере. На сборы Заря поедет с новым тренером

Как стало известно Sport.ua, исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Младен Бартулович в групповом чате команды в Вайбере попрощался с бывшими подопечными, сообщив, что продолжит карьеру в другой команде.

По имеющейся информации, Бартулович вернется в Украину из Хорватии 17 июня и возглавит «Металлист 1925».

Что касается футболистов «Зари», то они вернутся из отпуска 20 июня и уже 22 июня отправятся на зарубежный этап подготовки – в Словению. Первый спарринг луганчане проведут 28 июня с чемпионом Армении – ФК «Ноа».

Скорее всего, действиями «Зари» на этом сборе будет руководить Владимир Микитин, который в прошлом сезоне был ассистентом Бартуловича.

Ранее стало известно, кто может возглавить «Зарю» в случае ухода Бартуловича.