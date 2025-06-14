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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 23:25 |
1091
2

Попрощался с командой в Вайбере. На сборы Заря поедет с новым тренером

Луганская команда начнет серию спаррингов с армянами

14 июня 2025, 23:25 |
1091
2
Попрощался с командой в Вайбере. На сборы Заря поедет с новым тренером
ФК Заря. Младен Бартулович

Как стало известно Sport.ua, исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Младен Бартулович в групповом чате команды в Вайбере попрощался с бывшими подопечными, сообщив, что продолжит карьеру в другой команде.

По имеющейся информации, Бартулович вернется в Украину из Хорватии 17 июня и возглавит «Металлист 1925».

Что касается футболистов «Зари», то они вернутся из отпуска 20 июня и уже 22 июня отправятся на зарубежный этап подготовки – в Словению. Первый спарринг луганчане проведут 28 июня с чемпионом Армении – ФК «Ноа».

Скорее всего, действиями «Зари» на этом сборе будет руководить Владимир Микитин, который в прошлом сезоне был ассистентом Бартуловича.

Ранее стало известно, кто может возглавить «Зарю» в случае ухода Бартуловича.

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Владимир Микитин Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Заря Луганск отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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SosokDayany
Чат у Вайбері , це клініка  , довбані малороси .
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0
ivankondrat96
Так Бартулович це саме той іноземець, навколо якого інтрига крутилась). А розмов то було...
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