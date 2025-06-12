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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 13:54 |
605
1

Стало известно, кто может возглавить Зорю в случае ухода Бартуловича

Выбирают из тех, кто имеет опыт работы в украинском футболе

12 июня 2025, 13:54 |
605
1
Стало известно, кто может возглавить Зорю в случае ухода Бартуловича
ФК Заря. Младен Бартулович

После того, как стало известно о возможном уходе Младена Бартуловича с тренерского мостика луганской «Зари», в клубе стали рассматривать варианты его замены. Приоритетными в выборе его преемника являются квалифицированные специалисты с опытом работы в украинском футболе.

Как стало известно из источников Sport.ua, клубное руководство изучает каждую кандидатуру, которая возникает в процессе поиска достойного специалиста.

По имеющимся данным, в этом списке есть ряд известных тренеров – в частности, белорус Олег Дулуб, Сергей Пучков, Владимир Микитин.

Еще ранее одним из желательных кандидатов был бывший главный тренер «Зари» Виктор Скрипник. Под его руководством луганчане сумели завоевать бронзовые медали по итогам сезонов 2019/20 и 2020/21.

Ранее стало известно, почему «Александрия» не договорилась с тренером клуба УПЛ.

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Олег Дулуб Младен Бартулович Сергей Пучков Владимир Микитин Заря Луганск Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера отставка инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Gargantua81
Вернидуб без работы. Возможно лучший украинский тренер на сегодня. 
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