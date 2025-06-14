ДЕ БРЮЙНЕ: «Переход в Наполи – это то, частью чего хотел стать»

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне поделился мыслями относительно своего перехода в итальянский клуб «Наполи». Футболист перешел к неаполитанцам после 10 лет в «Манчестер Сити».

«Я победитель. Я хочу выигрывать матчи. Я всегда был таким – ненавижу проигрывать. Команда выиграла Скудетто в прошлом году, поэтому сейчас в Лиге чемпионов. Я верю, что мы можем достичь больших вещей вместе. Команда хочет побеждать, она амбициозна. Это хорошая команда. Это был хороший проект для меня, и я надеюсь помочь команде достичь ее целей.

Что думаю о Лукаку? Я знаю Ромелу еще с 13 лет. Он говорил замечательные вещи о команде и городе, поэтому я с нетерпением жду возможности сделать что-то вместе. Ромелу и Дрис Мертенс хорошо знают город – они могут объяснить мне, как здесь все устроено, какие здесь люди, какая здесь жизнь. Конечно, мне нужно привыкнуть, нужно немного выучить итальянский, но я в восторге. Это что-то новое для меня. Я провел 10 лет в Англии, но думаю, что это будет отличный опыт для меня и моей семьи. Не могу дождаться! Дорогие болельщики, я здесь, чтобы побеждать.

Я помню, что болельщики были очень громкие, немного безумные. Но это нормально. Думаю, я немного понимаю, как они поддерживают «Наполи». Это было то, частью чего я хотел стать. Возможно, сначала мне надо будет немного привыкнуть, но если команда будет иметь много поддержки, атмосфера будет отличной, и мы сможем достичь хороших результатов», – сказал Кевин.