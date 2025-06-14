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Евро U19
Германия U19
14.06.2025 20:00 – FT 0 : 3
Нидерланды U19
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14 июня 2025, 22:43 |
152
0

Таблицы Евро-2025 U-19. Голевая ничья для Англии и фиаско Германии

14 июня состоялись поединки первого тура в группе B

14 июня 2025, 22:43 |
152
0
Таблицы Евро-2025 U-19. Голевая ничья для Англии и фиаско Германии
УЕФА. Аюб Уфкир

14 июня в Румынии состоялись матчи первого тура группы B на чемпионате Европы среди команд U-19.

Сборная Англии U-19 спасла ничью в поединке против сверстников из Норвегии на 80-й минуте благодаря забитому пенальти Майки Мура. Игра завершилась со счетом 2:2.

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В заключительном противостоянии игрового дня Нидерланды U-19 разгромили Германию U-19 со счетом 3:0. Дубль оформил Аюб Уфкир.

Днем ранее на Евро-2025 U-19 прошли матчи первого тура в квартете А: Испания победила Данию 1:0, Румыния справилась с Черногорией 2:1.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды с каждой из групп. Эти сборные образуют полуфинальные пары.

Евро-2025 U-19. 14 июня

Группа В. 1-й тур

Англия U-19 – Норвегия U-19 – 2:2

Голы: Уотсон, 11, Мур, 80 (пен.) – Рессинг-Лелесиит, 18, Гранос, 45

Германия U-19 – Нидерланды U-19 – 0:3

Голы: Уфкир, 43, 90+1, Смит, 90+3

Таблица группы А Евро-2025 U-19

Евро U19 Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Румыния U19 1 1 0 0 2 - 1 3
2 Испания U19 1 1 0 0 1 - 0 3
3 Черногория U19 1 0 0 1 1 - 2 0
4 Дания U19 1 0 0 1 0 - 1 0
Полная таблица

Таблица группы В Евро-2025 U-19

Евро U19 Группа B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Нидерланды U19 1 1 0 0 3 - 0 3
2 Англия U19 1 0 1 0 2 - 2 1
3 Норвегия U19 1 0 1 0 2 - 2 1
4 Германия U19 1 0 0 1 0 - 3 0
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нидерланды U19.
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нидерланды U19.
43’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нидерланды U19.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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