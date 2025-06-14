Таблицы Евро-2025 U-19. Голевая ничья для Англии и фиаско Германии
14 июня состоялись поединки первого тура в группе B
14 июня в Румынии состоялись матчи первого тура группы B на чемпионате Европы среди команд U-19.
Сборная Англии U-19 спасла ничью в поединке против сверстников из Норвегии на 80-й минуте благодаря забитому пенальти Майки Мура. Игра завершилась со счетом 2:2.
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В заключительном противостоянии игрового дня Нидерланды U-19 разгромили Германию U-19 со счетом 3:0. Дубль оформил Аюб Уфкир.
Днем ранее на Евро-2025 U-19 прошли матчи первого тура в квартете А: Испания победила Данию 1:0, Румыния справилась с Черногорией 2:1.
В плей-офф выйдут по две лучшие команды с каждой из групп. Эти сборные образуют полуфинальные пары.
Евро-2025 U-19. 14 июня
Группа В. 1-й тур
Англия U-19 – Норвегия U-19 – 2:2
Голы: Уотсон, 11, Мур, 80 (пен.) – Рессинг-Лелесиит, 18, Гранос, 45
Германия U-19 – Нидерланды U-19 – 0:3
Голы: Уфкир, 43, 90+1, Смит, 90+3
Таблица группы А Евро-2025 U-19
|Евро U19 Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Румыния U19
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2
|Испания U19
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3
|Черногория U19
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4
|Дания U19
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Таблица группы В Евро-2025 U-19
|Евро U19 Группа B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нидерланды U19
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2
|Англия U19
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3
|Норвегия U19
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4
|Германия U19
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
События матча
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