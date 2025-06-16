Барселона нашла идеальную замену Роберту Левандовски

Каталонская «Барселона» настроена купить звездного нападающего.

По информации испанского портала El Nacional, руководство клуба решило, что следующий сезон станет последним для Роберта Левандовски в качестве стартового нападающего команды. «Барселона» следующим летом приложит максимум усилий, чтобы купить нападающего «Ньюкасла» Александра Исака. Сам швед мечтает играть в «Барселоне» и уже этим летом отклонил ряд предложений от других клубов.

В этом сезоне Исак провел 42 матча, забил 27 голов и сделал шесть ассистов. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.