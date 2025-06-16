Барселона нашла идеальную замену Роберту Левандовски
Каталонцы следующим летом пойдут за Александром Исаком
Каталонская «Барселона» настроена купить звездного нападающего.
По информации испанского портала El Nacional, руководство клуба решило, что следующий сезон станет последним для Роберта Левандовски в качестве стартового нападающего команды. «Барселона» следующим летом приложит максимум усилий, чтобы купить нападающего «Ньюкасла» Александра Исака. Сам швед мечтает играть в «Барселоне» и уже этим летом отклонил ряд предложений от других клубов.
В этом сезоне Исак провел 42 матча, забил 27 голов и сделал шесть ассистов. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.
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