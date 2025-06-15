Реал принял особое решение по Лунину. Он может уже не возвращаться
Андрей не будет возвращаться в Мадрид накануне КЧМ-2025
Мадридский «Реал» 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира по футболу 2025.
По информации испанских СМИ, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо разрешил Андрею Лунину, Винисиусу Жуниору и Арди Гюлеру не возвращаться в Мадрид. Трем футболистам сообщили, что они должны самостоятельно прибыть в США, где будет проходить турнир.
Связано это с тем, что трое вышеуказанных игрока недавно участвовали в матчах своих национальных сборных.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Астон Вилла».
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