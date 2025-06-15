Реал принял особое решение по Лунину. Он может уже не возвращаться

Мадридский «Реал» 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира по футболу 2025.

По информации испанских СМИ, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо разрешил Андрею Лунину, Винисиусу Жуниору и Арди Гюлеру не возвращаться в Мадрид. Трем футболистам сообщили, что они должны самостоятельно прибыть в США, где будет проходить турнир.

Связано это с тем, что трое вышеуказанных игрока недавно участвовали в матчах своих национальных сборных.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Лунина может подписать «Астон Вилла».